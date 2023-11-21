▲ 【新股IPO】瑞銀料2024年香港可望有5至10隻大型IPO 阿里雲停分拆僅個別例子

香港今年新股市道持續低迷，年內未有集資規模逾10億美元（約78億港元）的大型新股上場。瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國坦言，息口和中國經濟都遜於預期，拖累市場氣氛，難以有大型IPO登場，但該行預期美國最快明年首季開始減息，一旦息口回落、市場對中國經濟增長恢復信心，新股市道在2024年中可望改善。李鎮國續指，目前已有多家大型企業部署上市，隨市況轉好和中證監報備流程順暢後，明年新股量至少有3至4成增長，5至10家大型IPO有望推出。

阿里巴巴 （09988） 上周突然剎停分拆阿里雲和盒馬鮮生上市，李鎮國認為，阿里有政策上考慮而叫停阿里雲上市，只屬於個別例子。他續指，目前市場公開消息下，京東分拆京東產發和京東工業、美的、順豐控股仍繼續推進香港上市計劃，但仍待完成中證監報備程序。

他指出，中證監3月底實行企業境外上市須報備的程序，今年仍屬於過渡期，程序一般需時3至4個月，VIE（可變利益實體）架構的公司需時或更長，期望流程逐步轉為流暢。

融資市場弱勢之下，多家投行傳出在大中華區裁員，李鎮國表示，該行今年收購瑞信，在大中華區的投行員工人數不跌反增，特別是科網和消費行業。

2023年大中華併購案跌約2成 麥當勞外資增持中國業務非孤例

瑞銀統計，繼去年下跌35%後，今年大中華區併購案例持續下跌，全年跌幅或達20%，涉及的交易額縮水約兩成至3550億美元。

瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太地區併購組聯席主管盧穗誠表示，融資成本高、A股和港股市況弱都窒礙併購活動，預期2024年上半年情況差不多，但惡化機會較低。若上半年有利好消息出現，全年併購案可回升20%至30%。

麥當勞（美：MCD）本周宣布重新增持中國業務股權，盧穗誠指，雖然近年不乏跨國企業因應政治因素、中國業務成熟等原因，分拆或出售中國業務，但仍有企業看準內地開放外資控股權或估值較低，增持內地業務股權，麥當勞交易案是其中一例，在金融、消費和汽車行業也見同類部署。

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記者：麥德銘