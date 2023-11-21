▲ 【業績│9888】百度第三季經調整純利多賺23%至73億人幣 將繼續優先投資AI、文心一言用戶7000萬

百度 （09888） 第三季營收344.5億元（人民幣，下同），按年升5.9%，經調整淨利潤為72.7億元人民幣，按年升23.4%。在百度核心方面，收入為265.7億元，按年升5.3%，經調整核心淨利潤達69.6億元，年增20.6%。

百度首席財務官羅戎指，集團對AI的持續投資為技術及產品創新奠定基礎。展望未來，將繼續優先投資AI，尤其是生成式AI 及基礎模型，同時亦將持續關注效率及戰略資源分配。

百度於10月推出文心4.0 （EB4）。目前，文心一言上的用戶已可使用EB4。而現時文心一言用戶數達7000萬，涵蓋場景4300個。

百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏表示，在生成式AI和基礎模型的新興機會背景下，百度不斷強化技術、改進產品，特別是推出了文心大模型4.0，這是百度最強大的基礎模型。集團還利用文心大模型和文心一言的能力，重構了消費級、企業級產品及自身運營，在帶來AI原生體驗的同時，不斷提升效率。

同時，李彥宏又指，集團向雲端客戶全面開放了文心大模型API，助力他們開發AI原生應用和解決方案。百度堅持以人工智慧為核心的業務和產品策略，為文心大模型和文心一言生態在未來多年的收入保持和利潤擴張奠定基礎。

值得留意是，百度於10月成立科技倫理委員會，以指導科技專業人員的實踐。

委任許冉為獨立董事 明年起生效

智能駕駛方面，百度的自動叫車服務蘿蔔快跑在第三季度提供821千次乘車服務，按年增長73%。移動生態方面，百度APP於9月的月活躍用戶達到663百萬，按年增加5%。

自第三季度起，百度股份回購金額為1.3億美元，目前股份回購計劃項下的累計回購額達3.5億美元。

另外，百度已委任許冉為董事會獨立董事，自2024年1月1日起生效。許冉為京東 （09618） 首席執行官及京東零售首席執行官。

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