【居屋申請】房協朗然六二折 最平255萬　月底接受申請

房協今日公布資助出售項目「朗然」的出售安排。今次共推出422個單位，以市價62折推售，售價介乎255萬至645萬元，平均呎價介乎8,212元至9,812元。以一個實用面積為308平方呎的一房單位計，最低入場價為255萬元；兩房單位的入場價約為355萬元，實用面積640平方呎的3房單位，最低入場價約552萬元。

今次的項目將於11月30日開始接受申請，12月13日晚上7時截止，申請費為270元，預計明年2月公布抽籤結果，明年第二季揀樓，綠表及白表人士都合資格申請，綠白表比例為 4比6。申請資格與房委會居屋看齊，即單身人士入息和資產限額分別為3.1萬元和73.5萬元；二人或以上家庭申請者則分別為6.2萬元和147萬元。

房協的房屋與房委會的居屋不同之處在於項目設會所單位而且配家電，今次「朗然」以實而不華風格為設計原則，為用家提供合適的戶型間隔和建築選料、實用家電以及生活配套設施，單位交樓的時候，已經配備了嵌入式煤氣煮食爐以及抽油煙機，戶主就毋須另外再購買。值得留意的是，「朗然」大部分單位設有三合一露台，間隔設計方面可以說是媲美私樓。

目前房協正在規劃或興建中的資助出售房屋項目共有6個，分別位於安達臣道、啟德，以及粉嶺馬會道和元朗，合共提供約6,000個住宅單位。

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責任編輯：陳玉蓮