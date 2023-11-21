【香港展覽好去處】 「設計源流」巡迴展覽作品於香港時代廣場展出 刻劃香港過去 現在及未來

為期十天的DesignInspire—「設計源流」展覽於10月29日在東京時尚中心表參道結束。展覽展出由17位香港新生代藝術家創作，共24組富有香港城市特色的藝術作品，將香港最新的創意設計帶到日本公眾眼前，推動香港的文化創意產業發展。巡迴展覽的部分作品現正於香港時代廣場再次展出，展期為11月16至30日。

DesignInspire今年繼續透過多個線上及線下渠道，展現全球創意精英的嶄新思潮創意。今次「設計源流」展覽的藝術作品取材自香港日常城市體驗，分為三大主題：「香港城市景觀 (Cityscape of Hong Kong)」、「(再)工業化 ((Re)Industrialisation)」及「傳統與未來工藝 (Traditional and Future Crafts)」，設計師透過嶄新的表現方式及歷史悠久的工藝，刻劃香港的過去、現在及未來。

香港策劃人樊樂怡帶來「沙池再發現」系列作品，利用香港二十世紀遊戲場相關的各種物件、圖像和文本資料，構建成一個開放的研究空間，讓參與者透過觀賞過程，探尋城市空間、歷史及環境之間的關係。

創意作品於香港時代廣場展出

DesignInspire—「設計源流」為公眾在鬧市中提供可以放慢腳步欣賞的創意展覽，讓大家從不同角度重新定義香港傳統文化。展覽正在香港時代廣場再次展出，展期為11月16日至30日，為香港公眾帶來巡迴展覽其中十個設計單位的作品，推廣香港的文化創意。展覽將於稍後12月移師亞洲國際博覽館，在「創意香港」贊助的潮活11 (Chill 11) 再度展出其中十三個設計單位的作品。DesignInspire—「設計源流」展覽免費入場，誠邀公眾蒞臨現場，親身感受設計師透過作品呈現的香港文化特色與創意。

活動詳情： DesignInspire—「設計源流」 展覽 日期：2023年11月16 - 30日 時間：每天上午10點至晚上10點 地點：香港時代廣場 費用：免費入場

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責任編輯：陳玉蓮