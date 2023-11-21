【理財之道】外傭支出2年逾20萬！中介費/保險/機票/雜項支出一覽

從2023年9月30日開始，外傭的「規定最低工資」從每月4,730元調整至4,870元。從數字上看每個月多出140元，兩年已多出3,360元。請外傭有別於一般打工仔，僱主除了提供基本月薪外，亦要包食包住，而且外傭的身體健康亦需要包括在內。

每月固定支出6,000元起

很多人對請工人的開支存在誤解，往往只考慮基本工資而忽略其他零碎費用。今期精明理財將為大家詳細計算請工人的各項開支，幫助讀者在請工人時進行更準確的預算。

請一個外傭的合約期為兩年，在請工人時，除了基金月薪4,870元，即2年需要支付116,880元。根據《勞工處》聘用外籍家庭傭工的「標準僱傭合約」，僱主需要給予外傭每年12天法定假期及每周不少於一天休息日。另外，僱主還要為外傭提供免費膳食，如果不提供也要給予每月不少於1,236元的膳食津貼，以及免費住宿。以上每月固定支出保守估算已經逾6,000元。另外，亦需要為工人購買外傭綜合保險，因為法例規定僱主必須為外傭購買家傭保險並提供免費醫療。由於僱主要承擔外傭受僱期間的全部藥費，所以大部分精明的僱主都會購買包括醫療和門診保障的家傭保險以保障風險。外傭保險一般兩年期的綜合家傭保險保費從800元至3,000元不等。

外傭中介費約16,000元

除了以上的固定支出，還有大額支出需要支付。因為大多數僱主都會透過外傭中心聘請工人，而中介費一般約16,000元，視乎中介費包括那類項目，她們一般都是套餐形式收費，即中介費用已包括安排面試、代辦簽證、入境手續、代訂機票及驗身費用等。截至目前，總支出已需要165,544元。

另外，僱主亦需要為外傭提供往返香港及其家鄉的機票。以菲律賓和印度為例，單程機票通常約為1,500元，實際視乎淡旺季而定。另外，僱主還要負責外傭往返家鄉機場與住所的交通費用，通常不超過300元，即支出增加至1647,344元。

以上的計算數字亦只是一個大約數，實際上請一個工人除了這些確定的數字，還包括其他項目。因為請一個工人在家裡居住，生活的各項開支都會增加，當中包括日常膳食和生活用品、水電費、通訊費等。此外，還需要考慮生活補貼、節日福利、醫療費用等額外支出。因此粗略計算兩年支出約18萬元，即每月支出為7,500元。請工人的開支是一個相對較大的支出項目，因此在決定請工人之前，建議制定一個詳細的預算，確保有足夠的財務準備來支付這些費用。請注意，以上提到的費用僅供參考，實際費用可能因個人情況和市場變化而有所不同，在請工人時不要被單一數字誤導，而需要逐項計算。

以上內容節錄自《iMoney Focus》836期「理財專題」，詳見：https://bit.ly/413EQW5

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責任編輯：陳玉蓮