研究指逾半IT人員認為AI遭高估 不能完全依賴

軟件公司Retool發表一份人工智能（AI）研究報告，調查超過1,500名資訊科技（IT）業人員。結果發現超過一半受訪者認為外界高估AI，不少人覺得不能完全依賴AI。

英政府半年赤字超去年同期2149億 低於OBR預期nbsp;【下一頁】

Retool訪問的IT人員包括軟件工程師、產品人員、設計師、業務人員，了解他們對AI發展現況的看法。

研究顯示，51.6%的受訪者表示AI被高估。Retool創始人David Hsu指，受訪者對AI持懷疑態度的一部分原因，或為沒有足夠證據表明AI如何為企業帶來巨大影響，例如提高生產力或工作質素。

他續指很多人尚未找到可應用在商業層面的個案，未發現可真正改變其工作的AI解決方案。

他引述部分受訪者認為，他們在現時狀態下無法完全依賴AI，因為AI有時會提供不夠準確的資訊，讓IT人員難以將技術應用在日常工作層面。

通脹帶動平價即食麵銷量激增 日清：融入中產日常生活 【下一頁】

但受訪者對AI的態度也因應職位級別出現差異。研究發現非管理層IT人員更傾向認為AI遭到高估，或因管理層希望將AI用作節省成本和創造更多收入的工具。

不過在認為AI被完全高估的受訪者中，僅14.4%的人指僱主過度投資AI技術。Retool指數據反映IT人員仍希望在技術發展成熟的前提下，獲得AI帶來的潛在好處。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲