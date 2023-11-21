【IT人才】國泰培育IT新血　明年中港團隊各增聘逾100人

▲ 國泰於剛過去的周末舉辦第六屆Cathay Hackathon，圖為冠軍隊伍成員Naman Tekriwal（左起）、Ritika Bagaria、Anushka Purohit。

國泰在剛過去的周末，舉辦第六屆Cathay Hackathon以培育IT新血。國泰數碼及資訊科技董事方逸翔（Lawrence）表示，當中也有許多合作夥伴「主打雲計算」，包括AWS、Microsoft、Google Cloud 、 華為、阿里雲。這些Hackathon參加者為本地大學生，來自不同學術背景和各有專長，均有機會與合作夥伴的專家會面交流。

Lawrence透露，「過往5屆的申請者人數，最多人那一屆都不超過900人，而今次則超過1,500人。」相信亦反映該Hackathon受年輕人才關注，盼藉此招攬更多未來人才。

Hackathon比賽是由電腦工程師「黑客」（hacker）與「馬拉松」（marathon）兩個概念組成的「Hackathon」，參與者要在短時間內彼此合作，用電腦解決問題。Cathay Hackathon則為航空業以創新科技解決問題。

他補充，今屆活動主題還有加入姊妹航空公司香港快運 （HK Express），讓參加者也能構思在廉航層面，如何提升服務；以及加入貨運主題，讓他們發揮創意。

▲ 左起：國泰數碼及資訊科技董事方逸翔；冠軍隊伍成員Naman Tekriwal、Ritika Bagaria、Anushka Purohit；國泰數碼部副經理杜健行；往屆選手、現擔任國泰數碼及資訊科技培訓生的何俊業。

冠車隊藉創新測量技術增運力

是次脫穎而出的隊伍「NAAR」其中三位成員Anushka Purohit、Naman Tekriwal及Ritika Bagaria分享，在比賽中研究的「Cathay Cargo+」方案，主要採用光學字元辨識（Optical Character Recognition，OCR）及Dimensioning（尺寸標註）技術。

Anushka Purohit解釋，技術幫助掃描貨物及簡化工作流程，改善以往「單靠量度貨物重量及體積後，還需要人手再檢查是否有足夠存放空間」的痛點。Ritika Bagaria補充，此科技方案可以更完善及準確地計算貨物放置空間，以提升效率，增加貨運運力。

逾1500申請者 篩選300人參賽

今屆國泰Hackathon申請者逾1,500人，經過選拔後有逾60隊，逾300位參加者脫穎而出，獲邀請到國泰城進行24小時的Hackathon比賽，各隊伍經構思、開發和原型製作階段後，便要向評審團展示其創新解決方案。

Lawrence表示，勝出的隊伍將優先獲考慮，向其提供實習及就業機會。除了透過Hackathon吸新血，培育人才幫助航空業發展，他指其兩年制GT計劃（IT畢業生培訓計劃）每年都招攬約25人，「希望他們在各部門輪調及深入了解運作，未來可以成為IT領袖。」

留意到今年參加者的解決方案在coding（編程）及設計方面，他甚至表示：「與我們IT同事做的質素差不多」。而且，他指今屆參加者都對如何使用新科技如生成式人工智能（GenAI）提升客戶體驗，非常了解，懂得以創新方法拆解問題。

除了比賽，還設有「Power Sessions」讓參加者了解國泰在空中和地面的運作，窺探幕後的作業流程。同時，參加者可透過參與國泰科技夥伴合辦的工作坊，以獲得創科及商業知識支援，以提升水平。

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IT人才荒 渴求所有專長類型

疫後航空業復甦力道強勁，除了機組人員之外，在整個乘客旅程中舉足輕重的IT人，也是航空業的搶手人才。

Lawrence形容，疫後的IT人才流失率已下降至「合理水平」，並繼續透過3大計劃：Cathay Hackathon、實習、IT畢業生培訓計劃，招攬及培育新世代IT人才。

本港各行各業皆面臨IT人手流失問題，國泰也如是。Lawrence透露：

過去兩、三年因為疫情的關係，確實比較多人才流失。惟自從去年年尾『開關』後，情況得已改善，現時IT團隊的員工流失率已回落至5至6%。

近年該企不斷探索採用新科技提升服務，他表示，已投入大量資源在技術領域如：採用雲計算技術幫助加速開發流程，在軟件開發方面側重於手機應用程式， 並以加強大數據分析能力為基礎，幫助推動生成式人工智能的應用及發展等。

▲ 國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示，近年轉向採用Agile敏捷式開發模式，讓年輕人才了解國泰也有新工作方式，會回應年輕化及創新項目。（張寶燕攝）

在當前IT人才荒之下，他直言：

所有類型的IT人才，我們都需要。例如對網絡保安專才、數據科學家、數據工程師都有很大需求。尤其是近月以來，需要對應GenAI（生成式人工智能）、LLM（大型語言模型）等發展。

應用GenAI 加快處理客戶反饋

現今乘客旅程數碼化，由預訂機票、網上預辦登機、機場運作以至機艙服務等，均與IT技術息息相關。

近日，各行各業關注生成式人工智能的商業用途，他分享，國泰由今年初開始已著手研究相關應用方案，並且夥拍AWS、Google 、阿里雲等開發use case（使用案例）。舉例，近日亦有建立模型開發SOP（標準操作流程），加快處理客戶反饋，「改善以往都要等待同事逐一查看再回覆的痛點」。

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擬擴中港IT團隊

此外，他表示，由於國泰在大灣區內地城市也有業務，加上內地IT生態系統與香港有別，「例如港人普遍使用Facebook及Google，內地用戶群日常使用及接觸的都是小程序、騰訊、較多使用阿里巴巴集團的服務等」，因此去年亦有為大灣區包括深圳、廣州的IT團隊增聘人手。

他透露，現時團隊規模已有大約120人，佔總IT團隊人數約25%，「來年也計劃擴展團隊規模，預計整個內地IT團隊增聘100人；香港大約150人。」

回應新世代需求

在增加國泰對於新世代人才的吸引度方面，佢指現時也有採取靈活辦公模式；以及由大約三年前開始，開發模式由Waterfall（瀑布式）轉向採用Agile（敏捷式），讓人才們了解到「國泰也有new way of working（新工作方式）」，會回應年輕化及創新項目。

記者：張寶燕

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