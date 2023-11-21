  • 22°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IT人才】國泰培育IT新血　明年中港團隊各增聘逾100人

科技 18:24 2023/11/21

分享：

分享：

國泰於剛過去的周末舉辦第六屆Cathay Hackathon，圖為冠軍隊伍成員Naman Tekriwal（左起）、Ritika Bagaria、Anushka Purohit。

國泰在剛過去的周末，舉辦第六屆Cathay Hackathon以培育IT新血。國泰數碼及資訊科技董事方逸翔（Lawrence）表示，當中也有許多合作夥伴「主打雲計算」，包括AWS、Microsoft、Google Cloud 、  華為、阿里雲。這些Hackathon參加者為本地大學生，來自不同學術背景和各有專長，均有機會與合作夥伴的專家會面交流。

Lawrence透露，「過往5屆的申請者人數，最多人那一屆都不超過900人，而今次則超過1,500人。」相信亦反映該Hackathon受年輕人才關注，盼藉此招攬更多未來人才。

Hackathon比賽是由電腦工程師「黑客」（hacker）與「馬拉松」（marathon）兩個概念組成的「Hackathon」，參與者要在短時間內彼此合作，用電腦解決問題。Cathay Hackathon則為航空業以創新科技解決問題。

他補充，今屆活動主題還有加入姊妹航空公司香港快運 （HK Express），讓參加者也能構思在廉航層面，如何提升服務；以及加入貨運主題，讓他們發揮創意。

左起：國泰數碼及資訊科技董事方逸翔；冠軍隊伍成員Naman Tekriwal、Ritika Bagaria、Anushka Purohit；國泰數碼部副經理杜健行；往屆選手、現擔任國泰數碼及資訊科技培訓生的何俊業。

冠車隊藉創新測量技術增運力

是次脫穎而出的隊伍「NAAR」其中三位成員Anushka Purohit、Naman Tekriwal及Ritika Bagaria分享，在比賽中研究的「Cathay Cargo+」方案，主要採用光學字元辨識（Optical Character Recognition，OCR）及Dimensioning（尺寸標註）技術。

Anushka Purohit解釋，技術幫助掃描貨物及簡化工作流程，改善以往「單靠量度貨物重量及體積後，還需要人手再檢查是否有足夠存放空間」的痛點。Ritika Bagaria補充，此科技方案可以更完善及準確地計算貨物放置空間，以提升效率，增加貨運運力。

逾1500申請者  篩選300人參賽

今屆國泰Hackathon申請者逾1,500人，經過選拔後有逾60隊，逾300位參加者脫穎而出，獲邀請到國泰城進行24小時的Hackathon比賽，各隊伍經構思、開發和原型製作階段後，便要向評審團展示其創新解決方案。

Lawrence表示，勝出的隊伍將優先獲考慮，向其提供實習及就業機會。除了透過Hackathon吸新血，培育人才幫助航空業發展，他指其兩年制GT計劃（IT畢業生培訓計劃）每年都招攬約25人，「希望他們在各部門輪調及深入了解運作，未來可以成為IT領袖。」

留意到今年參加者的解決方案在coding（編程）及設計方面，他甚至表示：「與我們IT同事做的質素差不多」。而且，他指今屆參加者都對如何使用新科技如生成式人工智能（GenAI）提升客戶體驗，非常了解，懂得以創新方法拆解問題。

除了比賽，還設有「Power Sessions」讓參加者了解國泰在空中和地面的運作，窺探幕後的作業流程。同時，參加者可透過參與國泰科技夥伴合辦的工作坊，以獲得創科及商業知識支援，以提升水平。

【香港電競】電競企業首3年蝕住做　堅持培育人才「將興趣發展為事業」

【網安領袖】建標準化網絡安全技能框架　好時機鼓勵「women in cyber」

IT人才荒  渴求所有專長類型

疫後航空業復甦力道強勁，除了機組人員之外，在整個乘客旅程中舉足輕重的IT人，也是航空業的搶手人才。

Lawrence形容，疫後的IT人才流失率已下降至「合理水平」，並繼續透過3大計劃：Cathay Hackathon、實習、IT畢業生培訓計劃，招攬及培育新世代IT人才。

本港各行各業皆面臨IT人手流失問題，國泰也如是。Lawrence透露：

過去兩、三年因為疫情的關係，確實比較多人才流失。惟自從去年年尾『開關』後，情況得已改善，現時IT團隊的員工流失率已回落至5至6%。

近年該企不斷探索採用新科技提升服務，他表示，已投入大量資源在技術領域如：採用雲計算技術幫助加速開發流程，在軟件開發方面側重於手機應用程式， 並以加強大數據分析能力為基礎，幫助推動生成式人工智能的應用及發展等。

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示，近年轉向採用Agile敏捷式開發模式，讓年輕人才了解國泰也有新工作方式，會回應年輕化及創新項目。（張寶燕攝）

在當前IT人才荒之下，他直言：

所有類型的IT人才，我們都需要。例如對網絡保安專才、數據科學家、數據工程師都有很大需求。尤其是近月以來，需要對應GenAI（生成式人工智能）、LLM（大型語言模型）等發展。

應用GenAI  加快處理客戶反饋

現今乘客旅程數碼化，由預訂機票、網上預辦登機、機場運作以至機艙服務等，均與IT技術息息相關。

近日，各行各業關注生成式人工智能的商業用途，他分享，國泰由今年初開始已著手研究相關應用方案，並且夥拍AWS、Google 、阿里雲等開發use case（使用案例）。舉例，近日亦有建立模型開發SOP（標準操作流程），加快處理客戶反饋，「改善以往都要等待同事逐一查看再回覆的痛點」。 

【AI狂潮】《阿凡達》導演James Cameron：生成式AI　無法扼殺創意

擬擴中港IT團隊

此外，他表示，由於國泰在大灣區內地城市也有業務，加上內地IT生態系統與香港有別，「例如港人普遍使用Facebook及Google，內地用戶群日常使用及接觸的都是小程序、騰訊、較多使用阿里巴巴集團的服務等」，因此去年亦有為大灣區包括深圳、廣州的IT團隊增聘人手。

他透露，現時團隊規模已有大約120人，佔總IT團隊人數約25%，「來年也計劃擴展團隊規模，預計整個內地IT團隊增聘100人；香港大約150人。」

回應新世代需求

在增加國泰對於新世代人才的吸引度方面，佢指現時也有採取靈活辦公模式；以及由大約三年前開始，開發模式由Waterfall（瀑布式）轉向採用Agile（敏捷式），讓人才們了解到「國泰也有new way of working（新工作方式）」，會回應年輕化及創新項目。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
2023/11/17
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮
2023/11/20
【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮
【YouTube降速】 使用Firefox瀏覽YouTube網站　疑被Google惡意降速
今日
【YouTube降速】 使用Firefox瀏覽YouTube網站　疑被Google惡意降速
【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能
今日
【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能

你可能感興趣

【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
15:19 2023/11/17
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮
13:01 2023/11/20
【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮
【YouTube降速】 使用Firefox瀏覽YouTube網站　疑被Google惡意降速
今日 11:56
【YouTube降速】 使用Firefox瀏覽YouTube網站　疑被Google惡意降速
職位招聘 手機Apps 數碼轉型 科技產品 廉航 航空業 就業 IT技術 AWS 阿里雲

下一篇文章

【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款