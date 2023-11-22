【業績｜SaaS】金山軟件上季扭虧為盈　溢利2849萬元人民幣　股價反插逾4%

▲ 【業績｜SaaS】金山軟件上季扭虧為盈 溢利2849萬元人民幣

金山軟件 （03888） 公布第三季業績。金山軟件上季扭虧為盈，錄得母公司擁有人應佔溢利2849.2萬元（人民幣，下同），相對去年同期錄得虧損60.5億元，若按季計則跌50.2%。每股盈利0.02元。

金山軟件績後插4.3%，報29.2港元，成交3778萬港元。

期內，金山軟件收益20.6億元，按年升12%，按季跌6%，主要由於《劍網3》穩步增長以及金山辦公集團個人和機構訂閱業務持續增長。毛利16.8億元，按年升14%，毛利率81%，增長1個百分點。營運溢利3.8億元，升13%。

來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益分別佔集團第三季度收益總額的53%及47%。當中，來自辦公軟件及服務業務的收益近11億元，按年升9%，來自網絡遊戲及其他業務的收益為9.6億元，升15%。

至9月，辦公軟件主要產品月活躍設備數為5.89億件，按年增2%，累計付費用戶數達3324萬戶，按年增16%。

【業績】金山軟件半年扭虧、賺2.5億元人幣 第二季轉賺5720萬元人幣

責任編輯︰梁浩碩