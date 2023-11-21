【維他奶交棒？】女兒獲任命為副主席　羅友禮：未來兩三年傳授心得

▲ 維他奶國際宣布，委任執行主席羅友禮（左2）女兒羅其美（右2）為集團副主席。

維他奶 （00345） 宣布委任執行主席羅友禮女兒、公司非執行董事羅其美為副主席，周二起生效。問及是否打算退休、為交棒鋪路，羅友禮指，「我會繼續維持做主席，傳接會是循序漸進，亦都會在未來兩三年內，將我的心得、看法逐步移交給阿美（羅其美）」。

對於實際交棒時間表，羅友禮指，薪酬及提名委員會已有詳盡的董事局繼承人計劃，會根據該計劃一步一步進行。「這個交接期，會慢慢逐漸一路一路提升，亦要看進展及情況，正式交接後何時我會退下來不做董事局主席，視乎未來幾年進展如何」。

羅友禮指，目前羅其美主要工作是與他開會及探訪公司所有事情。羅其美表示，會致力為公司作出貢獻，「我同我爸爸繼續做這盤生意，我們會一齊合作做好」，並指自己本為非執行董事，熟悉公司生意。

據公司介紹，羅其美現年48歲，持有麻省理工史隆管理學院之工商管理碩士學位及康乃爾大學之理學士學位，曾於金融界擔任多個職位，包括曾擔任一間全球資產管理公司基金經理。

相關文章：

【業績｜345】維他奶上半財年盈利增15% 中期股息增至1.4港仙、股息率不足0.5厘

【異動股】維他奶全日挫18% 里昂降維他奶評級至「跑輸大市」、大削目標價18%

記者：袁諾曦