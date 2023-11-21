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英政府半年赤字超去年同期2149億 低於OBR預期

環球經濟金融 17:06 2023/11/21

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英國國家統計局（ONS）周二（21日）公布，政府半年來公共財政赤字比2022年同期增加220億英鎊（約2,149,37億港元），但數字比預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）少170億英鎊（約1,660.52億港元）。

通脹帶動平價即食麵銷量激增 日清：融入中產日常生活 【下一頁】

ONS指10月單月的英國政府公共開支赤字為149億英鎊（約億港元），按年上升44億英鎊，為1993年有月份紀錄後第二高的10月，升幅主要來自福利開支推高。10月數據高於OBR預計的137億英鎊，為本財政年度公共開支財赤首次超越OBR估計。

今年4月至10月間，即新財政年度以來，英國政府公共開支赤字為983億英鎊（約9,603.37億港元），按年雖有增幅，但比OBR預計少。英媒估計，數據讓財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在周三（22日）的秋季預算案中有更多操作空間。

侯俊偉回應時表示，將會持續支持央行英倫銀行達成通脹率降至2%目標，強調此舉將需要更有責任地管理英國的公共財政。他重申明日公布的預算案將聚焦刺激商業投資及讓民眾重返就業，協助英國達成所需的經濟增長。

英倫銀行行長指 英國現考慮減息為時尚早 【下一頁】

OBR周三亦會公布OBR的英國最新經濟增長預期，外界普遍相信會下調。畢馬威（KPMG）英國資深經濟學家施特爾馬赫（Michael Stelmach）指出，公共財政短期改善相信難以在未來5年維持。

施特爾馬赫指現時利率比3月上財政年度末預估時提升不少，即使中期取得任何意外成果，相信亦會被加息帶來的影響抵消。

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責任編輯：吳漢培

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