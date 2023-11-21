澳洲將嚴厲打擊「洗綠」 冀公司以後提供環保目標計劃

澳洲企業監管機構副主席周二（21日）表示，該機構將嚴厲打擊那些毫無根據地宣稱自己環保的公司，並追究投資平台銷售不符合這些宣稱的產品的責任。

澳洲證券和投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱ASIC）的這一最新舉措正式加強了對所謂「洗綠」（Greenwashing）行為的打擊力度，即指引誘投資者購買不符合環保承諾的產品。

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澳洲證券和投資委員會（ASIC）已提出三宗訴訟，指控兩家退休基金和一家個人理財平台毫無根據地宣稱環保，並將所謂的 「綠色清洗 」列為其2024年的優先執法領域之一。

澳洲證券和投資委員會副主席考特（Sarah Court）在墨爾本舉行的監管機構年度論壇上發表講話時說：「我們的重點將是沒有合理依據的淨零聲明和目標，以及使用『碳中和』、『清潔』或『綠色』等沒有合理依據的術語。」，又指監管機構不會檢查投資產品是否完全符合環保目標，但 「如果你想對市場說『到2030年實現淨零排放』，我們希望你為我們提供的是計劃。」

監管機構將要求投資分銷平台對其銷售的產品負責。 Court 說，這意味著平台必須檢查他們是否向適當的客戶銷售適當的產品。

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記者：張瑋婷