【業績│1024】快手第三季收入按年升2成　期內扭虧為盈賺近22億人民幣

快手 （01024） 公布第三季業績，收入按年升20.8%至279.5億元（人民幣，下同），主要受惠線上營銷服務、電商業務及直播業務增長，毛利按年升35%至144.5億元，毛利率按年升5.4個百分點至51.7%。期內扭虧為盈，錄得21.8億元純利，去年同期虧損26億元，第三季經營利潤率為7.9%，去年同期則為負11.3%。

活躍用戶按年錄顯著上升

公司營運數據顯示，第三季平均日活躍用戶由去年同期3.63億，按年升6.4%，至今年3.866億；平均月活躍用戶則由去年6.26億，按年增9.4%，至今年第三季近6.85億，兩者均成歷史新高。

此外，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入，亦由去年第三季31.9元，急增超過19%，至今年第三季38元，令期內電商商品交易總額（GMV）按年升逾3成，至2902.4億元，遠超行業增長。

兩大主營業務收入均有明顯增長

公司又提到旗下線上營銷收入取得顯著增長，該業務第三季收入按年升26.7%，至147億元，佔總收入52.6%，主要由於平台流量增長、多元化產品組合及基於行業屬性的精細化營運，推動營銷客戶增加。第三季度活躍營銷客戶數量按年大增超過1.4倍。

快手第三季直播業務收入按年升8.6%至97億元，佔期內總收入34.8%。收入上升受惠直播優質供給提升，用戶消費體驗更好。公司指，第三季公會簽約主播數量按年提升超過40%，主播日均直播時長按年升近30%。

集團指上線了快手AI對話功能，令第三季平均月度使用快手搜索用戶超過4.7億，日均總搜索次數超過6億次，季度搜索營銷收入按年上升逾1.2倍。

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編輯：葉志偉