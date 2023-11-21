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【香港通脹】10月消費物價指數同比升2.7%　基本通脹率為1.7%

商業 16:40 2023/11/21

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政府統計處公布10月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2023年10月份整體消費物價與一年前同月比較上升2.7%，較2023年9月份的相應升幅（2.0%）為高。2023年10月份升幅較大，主要是由於差餉寬減及為期一年的公共房屋的額外租金寬免均於2023年9月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2023年10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，較2023年9月份（1.8%）為低。

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經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2023年10月止的三個月的平均每月升幅為0.5%，而截至2023年9月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2023年10月份的按年升幅分別為3.2%、2.5%及2.4%，而2023年9月份的相應升幅則分別為2.1%、2.0%及2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2023年10月份的按年升幅分別為1.7%、1.7%及1.9%，在2023年9月份的升幅則分別為1.8%、1.7%及1.9%。

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經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2023年10月止的三個月的平均每月升幅分別為0.6%、0.4%及0.4%，而截至2023年9月止的三個月的相應升幅分別為0.1%、0.1%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2023年10月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.1%、0.2%及0.2%，而截至2023年9月止的三個月的相應升幅則分別為0.1%、0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2023年10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.3%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升3.3%）、住屋（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.9%）、基本食品（上升1.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.2%）。另一方面，綜合消費物價指數在2023年10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。

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責任編輯：李智賢

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