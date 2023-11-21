【MPF】最賺錢MPF基金今年勁升30% 大幅跑贏平均回報

▲ 今年MPF人均供款賺逾4500元

強積金（MPF）經歷3連跌後，11月暫止跌喘穩，主要受惠中美關係破冰及人民幣止跌回穩等利好因素。據晨星的最新統計，截至上周五（11月17日）為止，11月份MPF平均回報暫升4.2%。

至於今年首11個月平均回報暫累升逾2%，個別冠軍基金今年更大升3成，假如成員一注獨買，今年帳面大賺6萬多元。

如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，以首11個月整體回報微升2.04%，由此推斷，帶挈上班族帳面賺214億元，人均帳戶進帳逾4500元。

不過，今年全年MPF能否苦盡「金」來錄得正數回報仍待觀望，因積金評級早前指，首10個月已有6個月負回報。中港股票又佔資產總值約兩成，可惜恒指如今只在18000點附近徘徊，距離今年初高位低約兩千點，專家料港股全年唯恐仍收黑盤，破天荒連跌4年，變相拖累MPF的整體回報或見紅。

展望來年，大行看法呈分歧，瑞銀料明年底恒指見20600點，較現水位約有15%潛在升幅。反觀大摩的基本情景料明年底恒指僅得18500點，即較現水平約升4%。

總覽各類強弱產品，最多供款人捧場的港股基金，晨星指首11個月港股續墊底，累挫近10%；排尾2是中國股票，下滑8%。

今年升幅最勁5隻基金

MPF基金 年內變幅 宏利環球精選計劃北美股票 升29.7% 中國人壽集成信託計劃樂休閒環球股票 升28% 中國人壽美國股票 升26% 雲鋒金融旗下萬全美國股票 升20% 安聯精選計劃環球股票 升19.87%

今年跌幅最大5隻基金

MPF基金 年內變幅 安聯精選中國A股基金 跌18% 景順強積金策略計劃中港股票H類基金 跌15% AMTD景順香港中國股票 跌14% 滙豐智選計劃中國股票 跌13% 恒生智選計劃中國股票 跌13%

相反，最標青是押注美股MPF，大升19%；緊接其後是日本股票，上揚15%；環球股票急漲13%；歐洲股票亦升10%。

至於細閱市面400多隻基金，5強有新面孔，安聯精選環球股票勁彈兩成而晉級5甲榜。由於宏利已跟安聯結盟，令一哥擁有3隻長勝基金，中國人壽也有兩隻王牌產品。反觀重倉中港股票續陷榜末，例如第3大受託人滙豐的中國股票等。

順帶一提，單以11月份計，晨星指全部資產皆有賺，整體MPF升4.2%。倘以積金評級指10月份MPF總額約1.063萬億元，平均帳戶結餘約22.66萬元計算，本月打工仔大賺446億元，或人均戶口獲利逾9500元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，即俗稱懶人基金。

另外，晨星指，65歲後基金今年升3%，核心累積基金同期更勁升近9%，躋身5強，跑贏中位數。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪