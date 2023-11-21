歐盟新車10月銷量成長14.6% 第三次超過柴油汽車銷量

歐盟新車10月份銷量成長14.6%，部分原因是全電動汽車銷量大幅躍升，而混合動力電動車在該經濟集團售出的每10輛汽車中佔近 3輛。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）周二（21日）表示，全電動汽車銷量年增36.3%，全混合動力車銷量較去年同期成長近39%，歐盟連續第15個月實現銷售成長。

ACEA稱，10月全電動汽車的銷量佔14.2%，第三次超過柴油汽車的銷量。



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就在2015年，柴油車型佔歐盟汽車銷售量的50%以上，但10月柴油車型的銷售量僅佔12%。在截至10月份的10個月中，全電動汽車的銷量成長了53.1%。

ACEA表示，2023年1月至10月期間，電動化汽車（全電動車型、插電式混合動力汽車或全混合動力汽車）佔歐盟所有新註冊乘用車的比例將從去年同期的42%上升 到47%以上。

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一些汽車製造商、分析師和經銷商擔心，電動車的銷量在經歷了數年的大幅增長後，即將進入一個平穩期，因為消費者正在等待更經濟實惠的車型上市。

歐洲最大的汽車製造商大眾汽車公司（VOWG）10月的銷量成長了9.9%，而斯太朗蒂斯公司（STLAM）和雷諾汽車公司（RENA）的銷量分別成長了11.3% 和24.3%。Tesla（TSLA.O）的銷量成長了近 150%，佔歐盟全電動汽車銷量的近 12%。

ACEA稱，歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟（EFTA）10月登記的新車數量增加了14.1%，達到104萬輛。

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責任編輯：張瑋婷