【大行點睇】小米業績強勁勝預期 一文看清大行最新評級目標價

小米集團（01810）第三季業績有驚喜，總收入按年增0.8%至709億元；經調整淨利潤按年增1.8倍至60億元人民幣，勝市場預期。多家大行在小米績後發表報告，紛紛上調其評級及目標價。

不過，小米周二（21日）股價卻不升反跌，而且跌幅更達4.9%，收報15.38元，成交激增至38.2億元，似是資金趁好消息出貨獲利。

大行對小米評級、目標價及簡評

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摩根大通表示，小米核心硬件業務將在未來幾季持續加速增長，主因受惠手機市佔率增加、高端化帶動更高的平均售價，以及AIoT（AI+IoT）組合擴大，預期明年毛利率將在更高的水平企穩，並相信小米14系列手機的銷售步伐將會加快。鑑於小米或於明年首動推出首部電動車，摩通預期，初期小米電動車的銷售向好，成為股價短期的催化劑。

花旗表示，預計第四季收入按年升11%，手機出貨量處於逾400萬部，在促銷季節下，料毛利率會跌至15%。該行上調小米全年每股盈利10%，以反映毛利率轉好，惟考慮到電動車業務，下調明年及2025年每股盈利預測4%及17%。花旗預期，明年電動車出貨量約5.8萬部，2025年料為12.5萬部，對收入貢獻分別為4%及8%。花旗認為，小米短期催化劑包括Redmi K70及電動車推出。該行上調目標價至19.6元，評級為「買入」。

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里昂報告指，小米第三季盈利增長勝預期，智能手機交付量錄正增長，物聯網銷售及網絡收入理想帶動毛利率創歷史新高。該行預期小米第四季收入按年增長11%，經調整淨利潤增長180%，並把小米評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價由19元上調至19.7元。

中金報告指，維持小米「跑贏行業」評級，考慮小米手機毛利率超預期，上調今明兩年經調整淨利潤預測3.4%及3.3%，各至171.52億及155.86億元（人民幣，下同）；基於對手機高端化看好，上調目標價8.6%至19港元。

該行提及，小米第三季智能手機毛利率創歷史新高，小米14助力高端化戰略穩步推進。季內小米智能手機收入按季提升13.8%至416.49億元，其中小米全球智能手機出貨量同比提升4%至4,180萬部。公司在拉美、非洲及中東市佔率分別達18.3%、10.7%及17.7%；智能手機產品均價同比下降5.8%至997元，主要是產品均價較低的新興市場出貨量增長。

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記者：李兆明