  • 23°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】新都城兩房585萬低估價售　原業主準備移民前後減價逾一成

股樓投資 16:14 2023/11/21

分享：

分享：

美聯物業將軍澳新都城分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城本月交投明顯加快，暫錄9宗買賣交投，平均呎價14,457元，該行新近促成屋苑兩房「移民盤」交投，單位以585萬元易手，成交價較大型銀行網上估價低近5%。

點擊圖片放大
+5
+4

黃少明表示，上述成交單位為新都城3期1座中層B室，實用面積406呎，屬於兩房間隔。據悉，單位最初開價660萬元，期內面對市況轉變，下調叫價至630萬元，近日終獲用家接洽，終累減75萬或逾11%，以585萬元易手，折合實用呎價14,409元。他補充，原業主計劃出售單位後隨即移居海外，故願意以低於銀行估價的價錢出售單位。

參考成交數據，原業主於2010年2月以250萬元購入上述單位。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

點擊圖片放大
+13
+12

 

同場加映【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

新都城 將軍澳 美聯物業 二手市場

上一篇文章

THEi高科院夥太平洋酒吧集團推「學生當老闆教學餐廳」 校長劉建德：正積極籌備申請升格為大學

下一篇文章

【國泰293】國泰香港員工平均加薪3.8% 派1個月花紅 明年元旦生效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款