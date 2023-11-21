【有相睇】新都城兩房585萬低估價售　原業主準備移民前後減價逾一成

美聯物業將軍澳新都城分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城本月交投明顯加快，暫錄9宗買賣交投，平均呎價14,457元，該行新近促成屋苑兩房「移民盤」交投，單位以585萬元易手，成交價較大型銀行網上估價低近5%。

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黃少明表示，上述成交單位為新都城3期1座中層B室，實用面積406呎，屬於兩房間隔。據悉，單位最初開價660萬元，期內面對市況轉變，下調叫價至630萬元，近日終獲用家接洽，終累減75萬或逾11%，以585萬元易手，折合實用呎價14,409元。他補充，原業主計劃出售單位後隨即移居海外，故願意以低於銀行估價的價錢出售單位。

參考成交數據，原業主於2010年2月以250萬元購入上述單位。

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