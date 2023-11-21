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【人口老化】日無人機公司服務山區老人　助解決食物及藥品負擔

商業 16:01 2023/11/21

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日本人口老化問題嚴重，尤其山區鄉郊的村落更是嚴峻。近年就有無人機送貨公司專為這些村落提供送貨服務，協助村民解決要到市區購買和領取食物和藥品的難題，最近該服務更擴充至9條村落，有助減輕老齡化地區居民的生活負擔。

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日本新潟縣阿賀町在11月19日開始，就簽約成為當地無人機智慧物流公司Next Delivery最新服務的村落。提供的服務包括 SkyHub Delivery（代購）和 SkyHub Eats（食品配送），藥品配送服務也會於今年底啟動。這是該縣首次採用此類服務，預計將成為減輕老齡化地區居民購買和領取藥品負擔的措施。

Next Delivery在該町設置了全新的Drone Depot新型智慧物流SkyHub配送基地，兼具臨時倉庫，位於當地的學校午餐中心，旨在與各運輸公司合作，開始聯合配送貨品到阿賀町的上川地區。兩台無人機將大量運送食品和生活必需品到該基地後，再配送到上川地區，一架滿載雜貨的無人機飛行約8分鐘到達3.5公里外的送貨目的地，落地後飛機底部自動打開卸載貨物。

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阿賀町多山、人口老化，使用無人機向該鎮的上川地區運送食物和其他物品，將減輕老年村民的負擔。村民只要在SkyHub應用程式下單，就能從當地商店和超市挑選約300種食品和生活用品購買，並按日期和時間透過SkyHub Delivery以無人機送貨。SkyHub Eats即能將附屬餐廳的食物透過無人機或汽車運送，運費僅為約100日圓（約5.3港元）。

新潟縣阿賀町是繼山梨縣小菅村、北海道上士幌町、福井縣敦賀市、茨城縣堺町、千葉縣勝浦市、和歌山縣日高川町、石川縣小松市、德島縣真川內村，SkyHub無人機配送服務的全國第9個市町村。阿賀町長谷川市長表示：「這個地區70%以上都是老年人。在大雪等災害期間，道路有時會被切斷。現在有了無人機服務就可以安心生活了。平時就想買東西、想吃外賣，可以用無人機馬上收到貨品，感覺進入了一個新時代。」

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責任編輯：李智賢

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