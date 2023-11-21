【港元定存】港元1年定存息最高4.8厘 虛擬銀行做長期定存照每日收息

▲ 虛銀變招，以日日派息搶港元定存。

拆息連續兩天爆升，今天（11月21日）有5間銀行加港元定期存款息，包括Mox提高1年期0.15厘，新息率至4.25厘；這虛擬銀行除了採「息」誘招外，又推即時收息的革新式定存，毋須鎖死至期滿，標榜「全港首創，唯一銀行讓你零等待，開始存款，即時取得利息回報，收到利息即刻消費」。

去年底本港呈走資，南商曾推逾5厘長息定存，允許每月派息的靈活招，但非日日派。

與此同時，Mox加半年期年息0.1厘至4.6厘，且每日派息只限此存期，如以50萬元上限計，全期賺息11500元，按理每日收息31.5元；存10萬元穩袋2300元或日賺12.6元，存1萬元日賺息僅約1.2元。

焦點港銀1年港元定存息率比較

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其他港銀1年港元定存息率比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 招商永隆 4.45 500萬 9月13日減0.05厘，8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元；手機App開立 大眾 4.40 1萬 11月14日加0.1厘 星展 4.35 5萬 10月9日加0.15厘，指定理財戶及網上優惠 東亞 4.30 200萬 10月25日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財戶及新資金，上限5000萬元，至今年底 Mox* 4.25 1 11月21日加0.15厘 信銀國際 4.25 10萬 10月11日減0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 建行亞洲 4.20 100萬 9月13日加0.05厘，新資金 交銀香港 4.10 2萬 10月18日加0.2厘，指定電子渠道開立 集友 4.10 100萬 10月26日加0.1厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立 天星* 4.05 1000 10月21日加0.95厘 華僑銀行 4.00 10萬 「宏富理財戶」及全新資金 工銀亞洲 4.00 300萬 8月11日加0.175厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 上商 3.63 1000 10月25日加0.05厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 中銀香港 3.40 1萬 4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 3.40 1萬 4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立 livi bank* 3.40 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠 創興 3.35 50萬 9月5日減0.05厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 大新 3.30 100萬 7月25日加0.2厘，指定理財戶及新資金 恒生 3.10 1萬 2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘 眾安* 3.01 1 5月17日減0.3厘 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至11月21日

專家指，每日收息的定存較適合收入欠穩定者或手緊族等年輕人，惟須注意附帶條件及至少斥6位數做定存，每天才有較多利息作使費。

此外，今天大眾銀行調升3個月年息0.1厘至突破5厘新關；信銀國際加3個月年息0.15厘至5厘；建行亞洲兩連加，上調「貴賓理財」戶3個月年息0.15厘至4.9厘；上商加兩個月及3個月年息0.05厘至4.58厘。

正因大眾銀行追趕5厘息，令現時5厘息俱樂部增至19間銀行。專家料由目前至年底的吸存戰將不斷升級，可是，相比去年底1年定存息率最高搶至5.5厘，如今同期息率最高僅4.8厘，凸顯加息搶客戰仍算克制。

今天1年拆息挾升至自2022年10月以來的11個月新高，報5.59厘，而1年定存的高息王為4.8厘，反映大小行並未蝕息搶存。

大部分1年定存息率 跑贏通脹

專家料今年本港CPI升2.3%，大部份1年定存息率已跑贏通脹。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，本港第四季實質GDP預測為按年增長5.7%，今年全年料升3.6%，明年增長3.5%。另今年第四季CPI預測為按年增長2.1%，今年全年通脹料升2.3%，明年再升2.7%

美滙指數僅報103左右，在岸價高見7.13，但廖嘉豪維持3個月內美滙指數106.25預測、未來半年至1年料為107.2；人民幣滙價預測依同樣次序為7.25及7.1。

渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖認為，美元轉弱，亞洲貨幣普遍走高，投資者正等待聯儲局議息會議紀錄。人民幣可能仍有反彈空間，美元兌離岸人民幣技術上處於超賣區域，但MACD等指標繼續反映美元兌人民幣或進一步下至7月低位7.116，為1月以來的38.2%黃金比率回調位。

那邊廂，眾安（ZA Bank）今星期繼續派發加息券，用戶在App內抽扭蛋，有機會獲得3個月4.8厘定存年利率，以及 4.9 厘美元定存息。

順帶一提，11月已進入下半場，提醒好息族不少特惠息陸續截止，包括最快到期是集友108天享4.95厘，明天（22日）屆滿。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪