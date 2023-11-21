大家樂冬至呈獻「鮮味 • 家味」     極品蠔皇扣鮑魚、挪威花膠、加拿大海參  珍饈海味慶團圓冬至 尊貴滋補「鮑魚花膠海參福袋盆菜」  大家樂 X PayMe獨家享$100折扣優惠

俗語有話「冬大過年」，一家人相聚吃團圓飯，盆菜成為大熱菜式。冬至亦是最佳的進補時令，所以大家樂今年冬至以「鮮味 • 家味」為主題，用上滋補養生的食材入饌，精心炮製出尊貴「鮑魚花膠海參福袋盆菜」。6位用的「鮑魚花膠海參福袋盆菜」，內有6隻原隻極品蠔皇扣鮑魚，3件挪威花膠及6件加拿大海參，足料上乘，讓您與至親圍坐飯桌，盡享養生滋補的盆菜宴，伴你暖笠笠過冬。

此外，大受歡迎的「瑤柱福袋燒味大盆菜」、「福袋燒味盆菜」2款至尊盆菜亦再度回歸，以極品滋味帶出福氣滿滿的節慶寓意！顧客更可自由加配珍珠帶子竹笙仿翅、X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯、五層脆腩燒味拼盤等滋味美食，使這個傳統節日人人豐足飽滿，期待新一年盆滿缽滿！大家樂冬至盆菜即日起於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，於12月11日前於分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，更可享$100折扣的限定早鳥優惠！

嚴選原隻極品蠔皇扣鮑魚、挪威花膠、加拿大海參 尋味山海

至尊推介的「鮑魚花膠海參福袋盆菜」（6位用）選用原隻極品蠔皇扣鮑魚，肉質鮮美、嫩滑，口感柔和、綿潤，營養與口感兼具，盡顯自然本味和至尊氣派。還有採於加拿大的海參，由於其參齡長，擁有粗大的深黃色内筋，而海參主要的營養含量正是在内筋上，口感彈性有嚼勁。

花膠也是盆菜不可或缺的「重頭戲」，含豐富的蛋白質及天然膠質成份，具滋陰養顏，補腎，強壯機能的功效。大家樂精選挪威花膠，天然曬乾，呈現金黃琥珀色，不經過人工漂染，鮮貨乾製，還原本味。已泡發的貼心處理讓顧客可以輕鬆享用鮮味食材。

「瑤柱福袋燒味大盆菜」、「福袋燒味盆菜」大熱回歸 延續至「鮮」玩味

原粒日本宗谷瑤柱為「瑤柱福袋燒味大盆菜」(10-12位用）所獨有，其色澤金黃，味道濃郁、鹹香，烹調後肉質軟腍無渣，是乾瑤柱中的最佳上品，為盆菜倍添鮮味。

「瑤柱福袋燒味大盆菜」和「福袋燒味盆菜」（6位用）兩款盆菜均選用了產自韓國的特大蠔豉，蠔豉味道香濃鮮甜、肉質較為結實，兼有滋陰養血、補腎助陽的食療功效，健康又美味。

大家樂還以多款優質海味、海鮮食材入饌，包括中國湖北大花菇，菇香濃郁，味道鮮美。南美白蝦為盆菜作出色的點綴，肉質緊緻、飽滿又有彈性，天然的鮮甜味引起滿滿的食慾。

獨立調製 保留極上食材的原汁原味

除了堅持選用新鮮食材，大家樂對製作的品質也絲毫不放鬆。精選的乾瑤柱經過浸水處理，約70分鐘的蒸煮後，瑤柱水將會被製成芡汁，淋在盆菜表面，確保帶出每樣食材的鮮味。而蓮藕、腩仔等食材運用秘製的南乳醬及南乳汁炆製，醃製超過24小時，再加上85分鐘的蒸煮，豐腴入味。此外，蔬菜和蘿蔔更是當刻才會加進盆菜，不會隔夜準備。

大家樂的每一份用心，就是為了讓大家團聚時多一點滿足，多一點快樂！在進食前才把燒味放上盆菜，一起翻熱，可避免燒味因長時間加熱，令肉質變柴和縮水，這方面展現大家樂非常重視和關心顧客體驗，考慮到顧客經一段時間後才進食盆菜的體驗，致力把最好的食材口感帶到每一個家庭。

自由加配食材 鮮上加鮮



除了重點推介的盆菜，大家樂更提供多款食材可供自由加配，滿足一家大小的不同口味，締造窩心的團聚回憶。

- 五層脆腩燒味拼盤（2.5磅）

- 褔祿原隻蠔皇鮑魚（6隻）

- X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯（2.5磅）

- 珍珠帶子竹笙仿翅（5磅）

- 雙色雞翼（香橙，松露芝士各16隻）

- 小食拼盤（魷魚鬚、龍蝦沙拉丸、墨魚餅各10件）

- 香芒布甸（2.5磅）

- 乳酸慕絲兔（20件）

鮑魚花膠海參福袋盆菜（6位用）$928

Club 100會員$898

原隻極品蠔皇扣鮑魚（6隻）、花膠、海參、黃金福袋（6個）、茄汁中蝦（6隻）、蠔豉、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、炸魚蛋、蠔菇、鴨掌、栗子、枝竹、蘿蔔及西蘭花共十六款用料。



瑤柱福袋燒味大盆菜（10-12位用）$698

Club 100會員$678

原粒日本宗谷瑤柱（10粒）、黃金福袋（10個）、茄汁中蝦（10隻）、蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鴨掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花共十九款用料。



福袋燒味盆菜（6位用）$548

Club 100會員$528

黃金福袋（6個）、茄汁中蝦（6隻）、蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鴨掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花共十八款用料。



原隻極品蠔皇扣鮑魚

肉質鮮美、嫩滑、口感柔和、綿潤，特有的鮑魚肉香，色香味俱全。口感嫩滑鮮味，盡享至尊氣派，更顯尊貴。



加拿大海參

採於加拿大的海參，由於其參齡長，擁有粗大的深黃色内筋，而海參主要的營養含量正是在内筋上，口感彈性有嚼勁。



挪威花膠

天然曬乾，呈現金黃琥珀色，不經過人工漂染，鮮貨乾製，還原本味。已泡發的貼心處理讓顧客可以輕鬆享用鮮味食材。



原粒日本宗谷瑤柱

「瑤柱福袋燒味大盆菜」獨有的原粒日本宗谷瑤柱，色澤金黃，味道濃郁、鹹香，烹調後肉質軟腍無渣，是乾瑤柱中的最佳上品。



韓國特大蠔豉

蠔豉味道香濃鮮甜、肉質較為結實，經風乾方式處理，保持原汁原味。



中國湖北大花菇

每隻大花菇約重140-160克，肉質結實厚身，口感爽滑，渾圓飽滿。



芒果布甸

在傳統甜品中加入新意，選用新鮮水果，在與盆菜的搭配下清新可口。



四喜臨門盆菜宴（10-12位用） $1,268

Club 100會員$1,238

瑤柱福袋燒味大盆菜、珍珠帶子竹笙仿翅（5磅）、五層脆腩燒味拼盤（2.5磅）、香芒布甸（2.5磅）

預早訂購盆菜享盡四重優惠 大家樂 X PayMe獨家享$100折扣優惠

（1）早鳥優惠1：於12月11日前於分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，即享$100折扣*。

（2）早鳥優惠2：買滿$1,200或以上送香橙雞翼（16隻）*。

（3）Club100會員買滿$800或以上，送$50大家樂優惠券*。

（4）買滿$2,000即可享受免費送貨一次*。

*折實價計算

（特約）