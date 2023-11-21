X起訴媒體監督組織 指其誹謗「意圖損害 X 及業務」

社交媒體公司X周一（20日）起訴了媒體監督組織《《Media Matters》，指控該組織在發布了一份報告後誹謗了該平台，報告稱X的主要品牌廣告出現在了吹捧希特勒和納粹黨的貼文旁。

自從《Media Matters》周四發布該報告以來，X面臨著越來越多市民的憤怒，IBM、康卡斯特和其他一些廣告商也因此從該平台撤下了廣告。

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在向美國德州地方法院提起的訴訟中，X 聲稱《Media Matters》「操縱」了社交媒體平台，使用專門關注主要品牌或已知會製作邊緣內容的用戶的帳戶，並「無休止地滾動和刷新」Feed，直到發現極端主義貼文旁邊的廣告。X在訴訟中表示，《Media Matters》 的報告歪曲了 X 的典型體驗，「意圖損害 X 及其業務」。

《Media Matters》 的總裁 Angelo Carusone 在一封電子郵件聲明中稱這起訴訟是「無意義的」，並稱其「目的是迫使 X 的批評者保持沉默」。他補充說：「《Media Matters》 支持自己的報道，並期待在法庭上獲勝。」

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在周一早些時候接受《路透社》採訪時，卡魯索內說，非營利組織的調查結果與 X 的聲明背道而馳，X 聲稱它已經引入了安全保護措施，以防止廣告出現在有害內容旁邊。

X 在訴訟中表示，IBM、康卡斯特和甲骨文的廣告只與一個觀眾的仇恨內容同時出現，該公司稱該觀眾是 《Media Matters》。

「數據勝過操縱或指控。不要被操縱。與 X 站在一起。」 首席執行官琳達-雅卡里諾（Linda Yaccarino）周一發帖說。

德州總檢察長肯-帕克斯頓（Ken Paxton）周一表示，他的辦公室正在對 《Media Matters》 展開調查，他對該組織操縱 X 數據的指控感到 「極為不安」。

亞卡里諾在周日（19日）的一份聲明中告訴員工，雖然一些廣告商在報告發布後暫停了投資，但該公司一直在努力打擊反猶太主義和歧視。

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責任編輯：張瑋婷