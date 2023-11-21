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【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能

科技 15:47 2023/11/21

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匯豐銀行（下稱匯豐）及中國銀行（下稱中銀）為了保障用戶資訊安全，近日相繼暫停其Android版手機應用程式（App）中的截圖及屏幕錄影功能。相關措施不但造成大量Android用家的不便外，也令不少人好奇為何兩大銀行只對Android版App受限？

【黑客攻擊】美國醫療轉錄公司PJ&A被黑客入侵　近900萬病患資料外洩

對於是次暫停截圖及屏幕錄影功能，匯豐解釋，是針對部分Android用戶受到黑客的惡意軟體攻擊而實施；中銀則指，是基於近日市面上發現有騙徒，以不同藉口欺騙用戶於其流動裝置，安裝附有惡意軟件的手機App，繼而取得客戶網上銀行登入資料，為免客戶被盜而提早防範。

雖然兩大銀行都是為了保障其客戶的利益，免其遭受資訊安全風險，但為何被限制的只有Android用家，而Apple（蘋果）用家則不受此限？難道Andriod手機較不安全？

就Android和iOS App的安全性問題，網路安全學者兼Apple技術研究專家Braden Newell，曾於科技媒體《MobileSyrup》文章解釋。當中他提到，雖然Google及Apple均在管理他們的應用程式商店（即Google Play及App Store）方面都做得很好，且不斷更新及改進。但Google的安全和私隱標準通常較Apple低，審核時間及拒絕率亦不如後者高。

安全標準高　另設沙盒保障

再者，即使App可以在「沙盒（sandbox）」之外運行，Apple也要求App必須經過沙盒才能在App Store上列出。 而「沙盒」則是一種安全機制，使App必須在其自己的專用空間範圍內運行的地方，使該App無法存取或控制設備上的其他App或資料。

另有關注人工智慧（AI）、搜尋引擎優化等科技領域議題的SEO專家Muhammad Faisal則表示，Google Play採取更開放的方式，容許開發者發布限制相對較少的App。因此，與App Store相比，Google Play上可用的App數量較多，也使得捕獲惡意軟件變得更加困難。

APK成黑客溫床　構安全風險

此外，Android系統容許用戶，在網上下載APK檔案格式的第三方應用程式，從而安裝部分未經Google Play安全審查，或不被批准上架的App。這些App除了可能存有不良資訊外，也較容易被黑客加入惡意軟件，甚至本身便是附有惡意軟件的假App，存有較大的安全風險。

考慮到上述因素，匯豐及中銀暫停Android版App的截圖及屏幕錄影功能，亦可謂無可厚非。對於有客戶需要獲取交易紀錄，匯豐指，用戶可查看銀行發行轉帳通知，如SMS及電郵通知。

中銀則表示，客戶可在轉賬交易的完成版面上，按「儲存詳情」按鈕，儲存相關圖像紀錄至流動裝置的照片庫內。或於「轉賬及繳費」中的「交易紀錄」，瀏覽最近45天內的付款紀錄，且同樣設有「儲存詳情」功能。

忌Jailbreak手機、屏幕共享

兩大銀行又提醒客戶須提高警覺，包括只從官方App商店下載及安裝由可信任及已認證開發商提供的手機App、切勿使用越獄（Jailbreak）或Root等手法改裝流動裝置，及切勿授權手機的完全控制和屏幕共享等。

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責任編輯：殷凱怡

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