【以巴戰爭】世衛官員指 加沙轉送埃及嬰兒部分危殆

加沙最大的希法醫院（Al Shifa hospital）有多名早產嬰兒，周一（20日）經由救護車隊轉送埃及治療。世界衛生組織（WHO）官員指，部分嬰兒情況危殆，其餘嬰兒病情也屬嚴重。

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以巴戰爭爆發以來，加沙地區大量醫院因欠缺電力和醫療物資被迫暫停運作。但希法醫院有39名新生嬰兒因保溫箱斷電，要移送至尚有電力供應的普通病房，其後有8名嬰兒死亡。

其中31名嬰兒僅裹上尿片和戴著帽子，周日（19日）從希法醫院轉移至拉法赫市（Rafah）一家婦產科醫院。

世衛官員布倫南（Rick Brennan）表示，其中11至12名嬰兒病情危殆，其他嬰兒都病情嚴重。他透露所有嬰兒都遭受嚴重感染，而且不少人出現低溫症狀，需要細緻專門護理。

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其中28名嬰兒周一轉送至埃及治療。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有12名嬰兒已飛往開羅。

聯合國兒童基金會駐開羅負責人霍普金斯（Jeremy Hopkins）指，該機構正與埃及當局合作了解所有嬰兒的情況，包括部分喪親的嬰兒，為他們提供直接醫療以外的支援。

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責任編輯：鄭錦玲