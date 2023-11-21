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維他奶上半年度多賺15% 毎股派中期息1.5仙

股樓投資 15:52 2023/11/21

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維他奶(00345) 公布中期業績，截至2023年9月止中期純利1.63億元，按年升14.7％；撇除匯率影響及於上一個中期期間所獲得的疫情相關政府補貼5,900萬元後，純利按年增加99％。集團同時宣派毎股中期息1.4仙。期內收入33.9億元，跌6.9％；毛利17.1億元，跌1.5％。維他奶全日收報9.12元，跌0.6%。

【券商點睇】看好在綫付費率向上趨勢 騰訊音樂盈利預測獲上調  詳情請看【下一頁

【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

分部表現方面，集團中國內地致力集中提高結構性盈利能力至目標水平，經營溢利以當地貨幣計算錄得 44%增長，相當於經營溢利率 10%。 香港業務（香港特別行政區、澳門特別行政區及出口）的核心業務紮實穩定，產品創新帶來強勁增長。撇除2019冠狀病毒病疫情相關政府補貼，經營溢利增長22%。澳洲及新西蘭，收入與盈利能力受到短期生產及物流問題影響，加上成為全面擁有權的過渡期內產生了其他經營費用。 新加坡市場豆腐出口銷售增加，抵銷當地豆腐產品及飲品銷售的激烈競爭。

維他奶同時公布，現任公司非執行董事羅其美獲委任為董事會副主席，於今日起生效，彼同時繼續為公司非執行董事。羅其美乃公司執行主席羅友禮之女兒。

【業績前瞻】美團下周二公布第三季業績 淨利潤料增長逾倍   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

維他奶國際（00345） 港股

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