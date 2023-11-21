【國泰293】國泰香港員工平均加薪3.8% 派1個月花紅 明年元旦生效

國泰航空（00293）疫後業務大為改善，上周公布會派發一個月酌情花紅後，《經濟日報》周二（21日）報道，據國泰內部郵件顯示，集團公布2024年加薪計劃，香港合資格僱員平均加薪3.8%，其他地區員工的加薪幅度則以當地通知為準，所有加薪將於2024年1月1日起生效。

國泰股價周二收報8.09元，升1.5%，成交額1.1億元。

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國泰航空上周表示，駐香港員工將於2024年1月7日收到相當於一個月工資的獎金。其地地區員工，2023年酌情獎金安排將由當地管理團隊決定。

國泰早前公布中期業績，截至今年6月底止，扭虧為盈賺42.7億元，去年同期則蝕49.9億元；收入435.9億元，按年升1.35倍，其中集團客運收益增長逾12.2倍至275.63億元，貨運收益則達124.32億元，按年跌10.1%。

滙豐研究發表報告指，國泰將於11月24日舉行分析員簡報會，屆時若有利好訊息，將會成為股價催化劑。而該行指國泰第三季客運量按季升18%，意味經營利潤較為強勁，加上旅遊旺季及油價回落等因素帶動，有信心國泰第四季表現會更好。該行維持國泰「買入」評級，目標價9.6元。

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記者：李兆明