【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

其他股評時段:

00:30 大市先升後回

02:58 6大因素全面睇

04:50 仍要靠重磅科技股帶動大市

05:30 明年減息預期上升

06:20 內地3頭馬車數據

07:30 習拜會完結

09:55 00700 騰訊

11:55 恒指一底高於一底

14:45 債息下降影響股市

19:20 恒指16870點為重大支持

27:00 09988 阿里巴巴

37:30 01810 小米

43:00 01024 快手

45:20 02268 藥明合聯

48:15 00981 中芯國際

50:00 02269 藥明生物

53:40 02840 黃金ETF





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