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迎海兩房770萬售　原業主持貨約7年帳蝕90萬

股樓投資 15:19 2023/11/21

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美聯物業潘剛毅表示，區內置業需求持續，減價盤迅錄交投，烏溪沙迎海511實呎戶770萬元沽，原業主2016年買入，帳面蝕讓90萬元離場。

潘剛毅表示，成交單位為馬鞍山迎海(迎海•駿岸)7座中層C室，實用面511平方呎，採2房設計。據悉，單位早前以798萬元放售，由於樓齡新，故獲睇樓已半年區內客議價後以770萬元承接，實用呎價約15,068元。

資料顯示，原業主2016年以860萬元購入單位，是次轉手蝕讓約90萬元。

 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

馬鞍山 迎海 美聯物業 二手市場

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