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【國泰293】國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅　12個月內獲發多少獎金？

股市 19:34 2023/11/21

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【國泰293】國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅　2024年1月1日生效

國泰航空 （00293） 今年業績受惠通關，據本網獲得的國泰航空內部郵件顯示，從2024年1月1日起，國泰合資格香港員工平均獲加薪3.8%，較今年平均加薪3.3%輕微提高。國泰航空上周已宣布，合資格香港員工將於2024年1月獲發相當於1個月工資的2023年度酌情花紅。

其地地區員工的2023年酌情獎金、加薪安排將由當地管理團隊決定。

國泰2020年重組時要求前線降薪　近兩年恢復加薪

國泰航空在電郵表示，國泰在重建之旅中不斷取得進展，感謝員工的貢獻和承諾，冀共同實現更大的里程碑。

國泰航空今年上半年轉賺43億元，並宣布12個月內贖回港府2020年認購的195億元優先股。公司於2020年重組時要求機艙服務員、機師等空勤人員簽署新合約，變相削減員工底薪，集團過去兩年重新為員工加薪。    

國泰12個月內料派相當於3.5個月工資作獎金　未夠星航闊綽

除了基本加薪外，國泰航空今年9月向疫情期間在集團工作的合資格員工，發放最多相當於6星期薪酬作特別酬謝金。國泰管理層也預告，將在明年3月公布業績時，按新的盈利分享計劃發放額外獎金，並指以2022年下半年至2023年上半年營運表現為模擬例子，料每位員工可獲相當於4星期的獎金。

按上述不同計劃，國泰員工從今年6月起，12個月內有望獲取相當於約3.5個月基本薪酬的額外獎金。

參考其他航空公司在疫情後復甦的情況，新加坡航空於今年5月宣布，向員工派發相當於8個月薪金的獎金。

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記者︰麥德銘、陳韻妍

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