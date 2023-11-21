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通脹帶動平價即食麵銷量激增 日清：融入中產日常生活

環球經濟金融 15:00 2023/11/21

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通脹下百物騰貴，不少家庭也要勒緊褲頭節省日常開支，帶動作為平價食品的即食麵於全球各地銷量。日本食品巨頭日清食品更指，以往不會吃即食麵的中產階級消費者，現在也正將即食麵融入生活一部分。

拜登又擺烏龍 一次搞錯3位女星 【下一頁】

根據世界即食麵協會（World Instant Noodles Association，簡稱WINA）的數據，去年來自50 多個國家的消費者購入1,212億份即食麵。即使是在主流食品非麵條的國家，即食麵銷量也錄得增長。

中國、印尼、印度消費量依次居三甲，越南和日本分別排第四和第五位。墨西哥繼前年對即食麵的需求急增17.2%後，去年仍錄得11%增長。

英媒《衛報》指，即食麵在日本的價格於過去兩年上升兩成，但仍被不少民眾視為平價食品。

拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」 【下一頁】

《日經新聞》引述日清表示，部分以前不吃即食麵的中產階級消費者，現正將即食麵融入他們的日常生活。

日清食品美國總裁普賴斯（Michael Price）發聲明，指市場對產品前所未有的需求推動下，公司銷售額逐年持續增長，尤其在過去五年有顯著增長。

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責任編輯：鄭錦玲

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