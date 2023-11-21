【大行報告︱1810】花旗：兩件事將成股價短期催化劑　一文看清大行對小米最新看法（附目標價表）

▲ 一文看清大行對小米最新看法（附目標價表）

小米 （01810） 上季經調整盈利升1.8倍，勝預期，獲多間大行上調目標價，部份亦上調小米的盈利預測。花旗認為，小米推出Redmi K70及電動車將成為股價的短期催化劑。

大行 目標價（元） 評級 摩根大通 22 → 23 增持 里昂 19 → 19.7 跑贏大市 → 買入 花旗 17.1 → 19.6 買入 高盛 16.3 → 18.7 買入 大和 15.5 → 18.5 跑贏大市 美銀 15元 → 17元 中性 野村 16 中性

摩通表示，小米核心硬件業務將在未來幾季持續加速增長，主因受惠手機市佔增加、高端化帶動更高的平均售價，以及AIoT（AI+IoT）組合擴大，預期明年毛利率將在更高的水平企穩，並相信小米14系列手機的銷售步伐將會加快。鑑於小米或於明年首動推出首部電動車，摩通預期，初期小米電動車的銷售向好，成為股價短期的催化劑。

花旗表示，預計第四季收入按年升11%，手機出貨量處於逾400萬部，在促銷季節下，料毛利率會跌至15%。該行上調小米全年每股盈利10%，以反映毛利率轉好，惟考慮到電動車業務，下調明年及2025年每股盈利的預測4%及17%。花旗預期，明年電動車出貨量約5.8萬部，2025年料為12.5萬部，對收入貢獻分別為4%及8%。

花旗認為，小米短期催化劑包括Redmi K70及電動車推出。該行上調目標價至19.6元，評級為「買入」。

高盛表示，小米核心收入及手機出貨量將會在第四季及明年加速增長，主因（1）在高端手機市場的定位更強、（2）潛在國際市場的拓展、（3）更互聯及整合的智慧生態系統。

高盛雖然預期在今年利潤顯著擴張下，小米第四季核心毛利率可能按季跌1.3個百分點至21.4%，明年按年跌1.1個百分點至20.2%，但被互聯網業務收入增長及經營槓桿改善抵銷下，料小米明年經調整經營利潤維持穩定。該行將小米今年至2025年的經調整淨利潤預測上調9%至12%，目標價上調至18.7元，維持「買入」評級。

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編輯：袁諾曦