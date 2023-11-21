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【領展823】領展王國龍：內地零售設「雙品牌」策略 暫未有出售資產計劃

股市 14:15 2023/11/21

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【領展823】領展王國龍：內地零售設「雙品牌」策略 暫未有出售資產計劃

領展 （00823） 將內地零售品牌重新定位，建立「領展廣場」及「領展中心城」雙品牌。領展行政總裁王國龍指，「領展廣場」以社區商場定位，集中為所處街區及附近社區的都市家庭及新生代提供體驗，「領展中心城」的檔次則相對略高，定位為內地核心城市「中心」地帶的地標性零售商業體，目標客群更廣，暫時領展在內地沒有經營高檔商場。

王國龍稱，廣州天河領展廣場是領展在內地第二個資產提升項目，反映集團對內地市場的用心投入，目前沒有出售內地資產的計劃，但領展作為積極有為的資產管理人，會不停考慮組合增加投資或退出。

領展自2015年開始投資內地，合共7個項目，當中3個位於大灣區，分別是位於荔灣區的領展購物廣場.廣州、位於深圳福田的領展中心城及廣州天河領展廣場。王國龍指，每次投資前均會研究該區的潛力及周邊有否新發展，現時有很多數據幫助進行管理，商場不時都會進行翻新。

領展中國內地董事總經理竺海群表示，荔灣商場經過小型翻新後，租戶一直不俗，現時的客流量已超越疫情前，中心城客流量及銷售額更雙雙超越疫前，而面對理性消費的趨勢，會引入兒童及家庭等業態，增加更多購物內容及體驗。

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