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拜登又擺烏龍 一次搞錯3位女星

環球社會熱點 14:00 2023/11/21

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美國總統拜登（Joe Biden）周一（20日）參加感恩節活動時打算開玩笑，但錯誤地一次搞錯3位女星，導致再次惹對其年齡及身體健康的質疑。

拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」 【下一頁】

巴西歌迷高溫睇騷暈倒死亡 Taylor Swift押後演唱會 【下一頁】

同日81歲生日的拜登在白宮年度活動時，按慣例放生兩隻火雞。期間拜登開玩笑稱，兩隻火雞通過激烈競爭後脫穎而出，難度好比獲得Renaissance巡迴演唱會門票。拜登再加以解釋，稱Renaissance是Britney的巡迴演唱會，現正在巴西演出。

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然而，Renaissance巡迴演唱會是美國樂壇天后Beyoncé的演唱會，早於今年10月結束。Britney相信是指另一位樂壇天后Britney Spears，正在巴西開唱的卻是另一位樂壇天后Taylor Swift。

白宮官方的火雞放生儀式步入76周年，拜登大開自己年齡的玩笑，指大家了解進入60歲是十分困難。他亦笑稱自己當時年紀尚輕，無參與創立放生火雞官方活動。

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責任編輯：吳漢培

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