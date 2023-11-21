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【領展823】領展廣州天河物業完成增值工程 10月客流量增4成
股市 13:36 2023/11/21
領展 （00823） 旗下廣州天河領展廣場完成資產增值工程，正式開幕。領展中國內地董事總經理竺海群表示，廣州天河領展廣場10月客流量按年及按月均增逾40%，總體銷售額按年亦增65%，按月則升逾30%，無論客流量或銷售額均創收購以來新高。
廣州天河領展廣場於去年9月展開第一期資產提升工程，今年9月重新開業，涉及資本支出約3億元人民幣，投資回報率約12%。
竺海群指，去年至今廣州天河領展廣場已有60個新品牌進駐，城市首店及區域首店比例逾50%，整體出租率超過95%。
領展於2021年6月以約32億元人民幣購入太陽新天地購物中心，其後更名為廣州天河領展廣場，總樓面面積逾9萬平方米，商舖總數160個，泊車位1000個。
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記者：陳韻妍·廣州報道
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