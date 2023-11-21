  • 24°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展823】領展廣州天河物業完成增值工程　10月客流量增4成

股市 13:36 2023/11/21

分享：

分享：

【領展823】領展廣州物業完成增值工程　10月客流量增4成

領展 （00823） 旗下廣州天河領展廣場完成資產增值工程，正式開幕。領展中國內地董事總經理竺海群表示，廣州天河領展廣場10月客流量按年及按月均增逾40%，總體銷售額按年亦增65%，按月則升逾30%，無論客流量或銷售額均創收購以來新高。

廣州天河領展廣場於去年9月展開第一期資產提升工程，今年9月重新開業，涉及資本支出約3億元人民幣，投資回報率約12%。

竺海群指，去年至今廣州天河領展廣場已有60個新品牌進駐，城市首店及區域首店比例逾50%，整體出租率超過95%。

領展於2021年6月以約32億元人民幣購入太陽新天地購物中心，其後更名為廣州天河領展廣場，總樓面面積逾9萬平方米，商舖總數160個，泊車位1000個。

相關文章：

【分析】領展未來關鍵在哪？

【大行報告】瑞銀：領展續租租金調整率料疲弱 予「買入」評級 目標價53.9元

【大行報告】券商：領展股價與美十年債息關聯度高　若息口見頂或開始下調、領展吸引力增（附目標價）

【領展823】領展王國龍：人民幣走弱削內地客來港意慾　本土消費動力仍在、對零售市道看法正面

記者：陳韻妍·廣州報道

領展 港股 廣州 領展房產基金（00823）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴美團升3%、小米績後跌3%　恒指午後升幅收窄至約100點（不斷更新）

下一篇文章

【ChatGPT母企】OpenAI董事會曾尋求與Anthropic合併　ChatGPT、Claude兩大AI應用聯姻？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款