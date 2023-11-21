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【ChatGPT母企】OpenAI董事會曾尋求與Anthropic合併　ChatGPT、Claude兩大AI應用聯姻？

股市 13:27 2023/11/21

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【ChatGPT母企】OpenAI董事會曾尋求與Anthropic合併　ChatGPT、Claude兩大AI應用聯姻？

OpenAI人事亂局下，董事會與原行政總裁Sam Altman勢成水火，最先報道董事會安排Emmett Shear 空降OpenAI CEO的《The Information》於香港時間周二指，OpenAI董事會曾經向ChatGPT主要對手Claude開發商Anthropic招手，建議兩家公司合併，並由Dario Amodei出任OpenAI行政總裁，但Amodei很快拒絕加入OpenAI。

雖然報道指OpenAI董事會曾提出合併，但未知雙方曾否有認真討論。

Anthropic開發的Claude為另一主流的AI聊天機械人應用，獲Slack、Notion 和 Quora 等公司使用。

Anthropic成立於 2021 年，而上月傳出 Google 有意投資20億美元在Anthropic，而Anthropic也曾獲得Salesforce（美：CRM）和Zoom（美：ZM）的融資。

值得注意，OpenAI董事會成員之一Adam D'Angelo是Quora 行政總裁。

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編輯：麥德銘

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