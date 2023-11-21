▲ 【航空恢復】陳茂波：香港機場客運量2024年料全面恢復

財政司司長陳茂波在出席亞洲物流航運及空運會議上致辭時表示，本港經濟正復甦，全年GDP增長預測為3.2%，預計機場客運量年底將恢復到疫前的8成，相信明年初將會全面恢復。

今年首九個月，機場客運量達2770萬人次，較去年同期的低基數高逾11倍。若單計9月，客運量達330萬人次，按年增加5倍，為2019年疫情前的67.3%。

他認為，歐洲和美國等傳統市場固然很重要，但鑑於地緣政治和經濟分化等因素，但多元化的需求將促使各地尋找新市場和供應來源，相信未來會增加與東盟、中東及「一帶一路」國家業務來往。

他重申，香港將繼續擔當超級聯繫人的角色，提供高增值物流、航運和航空服務，以及金融和風險管理服務，會繼續支持自由貿易和多邊主義，倡議減少貿易壁壘，促進貨物、服務、人流和資金的自由流動。

他又稱，鑑於經濟外部環境複雜多變，加上利率環境料維持在較高水平，預計全球經濟在明年增長會比今年緩慢，下行風險亦會較高，仍有不少經濟體正努力恢復至疫情前水平。

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編輯：伍鍵文