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辛偉誠被指疫情期間拒再封城 稱政府應「由佢哋死」

環球政治 13:00 2023/11/21

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英國獨立小組正調查政府應對新冠疫情的方式及影響，披露前首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）的日記內容。瓦倫斯指現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾拒絕第二度封城，更揚言政府應任由民眾死去。

【烏克蘭戰爭】美防長突訪基輔 增近7.8億軍援 【下一頁】

瓦倫斯在2020年10月25日的日記中，記錄時任首相首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）轉述，首相約翰遜（Boris Johnson）和財相辛偉誠舉行會議的內容。

瓦倫斯引述卡明斯的説法，指辛偉誠在會上認為任由民眾死去也沒有問題，形容一切都讓人感覺他完全缺乏領導力。

辛偉誠在疫情期間推出外出用餐計劃，為民眾提供折扣以推動餐飲業復甦。瓦倫斯表示財政部推出該計劃前，並未徵求他和其他科學顧問的意見。

【俄烏戰爭】澤連斯基促烏軍迅速改變行動 撤換醫療部隊指揮官 【下一頁】

瓦倫斯指訊息很明確，混合家庭或多人同處封閉環境內互動是一項高風險活動，形容這項政策完全扭轉局面。

辛偉誠的發言人則表示，辛偉誠將在向調查小組作證時闡明個人立場，而非逐一回應。

獨立小組仍繼續審查，預計將持續到2026年夏季。

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責任編輯：鄭錦玲

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