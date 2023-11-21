【優待Spotify】Spotify與Google達成特殊協議　免付Play商店15%佣金

各大應用程式要在Google Play商店上架，均需向Google支付佣金。當中以經Play商店交易金額的15%及30%，最為常見。然而，近日有外媒揭露，Spotify與Google達成一項特殊協議，使Spotify可支付遠低於15%的Play商店佣金。

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外媒《The Verge》引述遊戲開發商Epic控告Google非法壟斷一案的證詞，當中披露了Spotify與 Google就Play商店中的交易，達成一項「獨特且非常慷慨」的協議。當用戶選擇Google作為其訂閱付費的處理商時，Spotify需向Google支付4% 的佣金；當用戶選擇透過Spotify自家系統進行訂閱時，Spotify則無法向Google支付佣金。

據相關證詞，Google全球合作夥伴主管Don Harrison表示，Spotify「前所未有」的受歡迎程度足以證明「客製化」交易是合理的。「如果我們沒有讓Spotify在Play商店和核心服務上正常運行，人們就不會購買Android手機。」

Google發言人Dan Jackson亦聲明承認：作為更廣泛合作夥伴關係的一部分，少數更直接投資Android和Play商店的開發者，可能會收取不同的服務費。「這些重要的投資合作夥伴關係，使我們能夠不斷改善所有用戶的體驗，為所有開發者創造新的機會，從而吸引更多用戶使用 Android和Play商店。」

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責任編輯：殷凱怡

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