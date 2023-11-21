▲ 【業績｜MINISO】名創優品首財季按年多賺48.8% 名創優品門店數量超過6000家

名創優品 （09896） 公布季度業績。名創優品2024財年第一季度公司權益股東應佔利潤6.1億元（人民幣，下同）按年升48.8%，每股基本盈利0.49元。經調整淨利潤6.4億元，升53.8%，經調整EBITDA為10.1億元，升52.8%，經調整EBITDA利潤率為26.8%。名創優品股價績前升4.7%，報54.8元。

期內，名創優品收入37.9億元，按年增長36.7%，毛利15.8億元，升60.2%，毛利率增6.1個百分點。

其中，內地收入近25億元，按年增長34.7%，因內地名創優品門店平均門店數量按年增長14%，且平均單店收入增長23.8%，帶動來自名創優品中國線下門店的收入增長41.2%，以及TOP TOY的平均門店數量增長16.5%，且平均單店收入增長25.4%，帶動來自TOP TOY的收入增長46.1%。

來自海外市場的收入近13億元，增長40.8%。海外名創優品門店的平均門店數量按年增加12.5%，平均單店收入增加25.1%。

截至9月底，名創優品門店數量首次超過6000家，達到6115家，按年增長819家，按季增324家，其中內地名創優品門店按年增533家，海外門店增286家。

創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，今年9•30季度都是公司歷史上迄今為止最好的一個季度，營收、利潤率和淨開店數量都達歷史新高，指已提前一個季度完成此前規劃的全年國內350至450個的門店淨增長目標，並且預計在2023自然年度內再淨開100至200個新店。同時將全力以赴完成全年350至450的海外門店淨增長目標。

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責任編輯︰梁浩碩