【業績｜345】維他奶上半財年盈利增15%　中期股息增至1.4港仙、股息率不足0.5厘　暫無加價計劃（第二版）

▲ 【業績｜345】維他奶上半財年盈利增15% 中期股息增至1.4港仙

維他奶國際 （00345） 公布至9月底上半財年業績，半年收入按年跌7%至33.91億元，毛利率改善2.8百分點至50.5%，半年盈利按年增15%至1.63億元，相當於每股盈利15.2港仙。維他奶國際宣派中期股息每股1.4港仙，較去年同期派的1.3港仙稍為提高。若計及維他奶國際上財年末期息，公司近一年派息約2.8港仙，現價周息率僅0.3厘。

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維他奶國際業績前股價牛皮，全日微跌0.7%，報9.12元，成交625.6萬元。

維他奶國際表示，期內表現受原材料成本持續高企影響，但盈利能力改善，若果撇除新冠疫情的政府補貼和匯率波動，期內按年收入下跌3%，經營溢利升15%，盈利則大幅提升99%。

維他奶國際表示，財政年度下半年，將繼續專注提升銷售執行力度及恢復收入增長，同時控制成本並提高整體營運效率，而中國內地是主要增長動力。

中國內地去年10月已加價，維他奶首席財務總監吳茵虹指，今年下半年未有加價的計劃，並預期其他市場今年也不會加價。她又指，原材料價格過去兩個月對比之前半年稍有升幅，當中，糖價創約10年新高，為盈利帶來影響，集團會透過鎖定採購價格，以抵消原材料價格上升的壓力，期望下半財年毛利率有改善空間。

維他奶內地業務成經營溢利最大貢獻來源地

以當地貨幣計，維他奶中國內地半年收入按年跌6%至17.98億元人民幣，經營溢利就增長44%。換算港元後，收入跌11%至20.49億港元，經營溢利增36%至1.90億港元，為期內維他奶國際收入和經營溢利貢獻最大的地區。

集團行政總裁陸博濤表示，中國是個令人興奮的市場，雖然短期有市場對價格持謹慎看法，料這屬短暫性，憑集團擁有良好產品組合，加上內地市場規模大，對中長綫的發展潛力仍有信心。

香港業務方面，半年收入按年增4%至11.3億港元，經營溢利按年跌24%至1.11億港元。維他奶補充，若撇除去年中期期間所獲得的疫情相關政府補貼後，香港區經營溢利實現22%的增長。公司特別指出，除了核心產品表現穩健，「VITAOAT 燕麥奶」及「維他氣泡茶」等創新產品表現亮麗。

維他奶在澳洲及新西蘭、新加坡就錄得經營虧損，分別達3300萬元和957萬元。

羅友禮女兒羅其美 獲任為維他奶國際副主席

另外，維他奶國際公布，委任非執行董事羅其美為董事會副主席。羅其美現年48歲，為公司執行主席羅友禮女兒。她持有麻省理工史隆管理學院之工商管理碩士學位及康乃爾大學之理學士學位，曾於金融界擔任多個職位，包括曾擔任一間全球資產管理公司基金經理。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：麥德銘