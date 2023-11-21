【烏克蘭戰爭】美防長突訪基輔 增近7.8億軍援

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周一（20日）突然到訪烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。奧斯汀宣布，美國向烏克蘭增加1億美元（約7.79億港元）軍事援助，表明美國持續支持烏克蘭。

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奧斯汀自2022年4月後再次訪問烏克蘭，他向澤連斯基表示，美國將長期持續支持烏克蘭。澤連斯基回應稱奧斯汀是一個十分重要訊號，將依賴美國的支持。

從波蘭乘坐通宵列車抵達的奧斯汀與烏方官員連串會晤後公布，美國向烏克蘭增加1億美元軍事援助，提供反坦克武器﹑防空攔截武器及額外的俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統等多款武器裝備。

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奧斯汀會後透露，相信烏軍準備冬季作戰。他指烏軍去年冬天表現出色，預計今年亦會同樣，而且澤連斯基稱今年行動將更加進取。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日繼續遊說國會，呼籲向烏克蘭提供更多援助。布林肯希望國會通過拜登（Joe Biden）的額外援款要求，重申支持烏克蘭防衛將有助避免歐洲地區更大規模戰爭，亦能阻嚇未來的侵略行為，使全球變更安全。

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責任編輯：吳漢培