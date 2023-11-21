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【2024展望】滙豐研究降香港GDP預測　樓價明年上半年料跌5%、恒指目標不足2萬

股市 12:00 2023/11/21

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【2024展望】滙豐研究降香港GDP預測　樓價明年上半年料跌5%、恆指目標不足2萬

滙豐研究最新報告表示，香港第三季經濟疲軟、不利因素持續，決定將香港今年經濟增長預測由4.3%降至3.3%，明年香港GDP增長預測由3.2%降至2.8%，但就上調2025年增長預測，由2.5%升至2.8%。

滙豐研究又指，香港樓市繼續面到融資成本上升和需求疲弱，即使近期放寬樓市政策可能會有一定支持，但只有在美國聯儲局開始減息後，才能帶來更明顯的效果，但最新估計美國可能在明年第三季減息。

滙豐研究預料，香港樓價短期內跌勢未止，明年上半年料續跌5%，隨後有望趨穩。

滙豐研究予港股「中性」評級　恒指目標19890

在股市方面，滙豐研究認為明年全球通脹將輕微走低，令各國央行得以放寬貨幣政策，亞洲尤其是中國和印度經濟增長可望加快，令企業盈利向好，亞洲股市有約15%上升空間，予中國股市「增持」評級。

不過，該行僅予港股「中性」評級，2024年底恒指目標價由21260點降至19890點，而國指目標由7600點降至7190點。

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編輯：麥德銘

大行報告 港股 經濟 GDP 恒生指數 恒生中國企業指數 美國聯儲局
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