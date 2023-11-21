▲ 【銀行停CapScreen】中銀香港暫停Android手機銀行螢幕截圖及錄影功能

繼滙豐 （00005） 及同系恒生 （00011） 上周停止Android用戶在應用程式螢幕截圖後，另一本地主要銀行—中銀香港 （02388） 最新亦宣布，暫停個人及企業手機銀行在Android裝置的螢幕截圖及錄影功能，直至另行通知。

中銀香港稱，市面上發現有騙徒以不同藉口，欺騙用戶於其流動裝置安裝附有惡意軟件（Malware）的手機應用程式，取得客戶網上銀行登入資料，提醒市民須時刻提高警覺，小心防範惡意軟件騙案。

該行續指，個人手機銀行客戶如需留存轉賬或繳費予第三者的紀錄，可在轉賬交易的完成版面上按「儲存詳情」按鈕，儲存相關圖像紀錄至流動裝置的照片庫內。此外，市民亦可選擇「選單 > 轉賬及繳費 > 交易紀錄」，瀏覽最近45天內的付款紀錄，版面上同樣設有「儲存詳情」功能。

企業手機銀行客戶在辦理轉賬或繳費時，可利用「收款人通知」功能留存相關的交易紀錄。當客戶成功授權及提交付款，銀行將同時向客戶及指定收款人發送電郵通知。

中銀香港呼籲市民須提高警覺，慎防受騙：

只從官方應用程式商店下載及安裝由可信任及已認證開發商提供的手機應用程式；

使用最新版本的操作系統、手機應用程式及瀏覽器；

切勿用 Jailbreak（越獄）或 Root機等手法改裝流動裝置；

切勿點擊可疑短訊、電郵、附件、網頁，社交平台頁面/發文內或來歷不明的超連結。如有懷疑，請即停止操作，切勿輸入任何資料，關閉視窗，並刪除相關手機應用程式；

在安裝前應先仔細評估相關手機應用程式的權限需求，如果發現可疑的權限需求，切勿安裝相關手機應用程式；

將流動裝置維持正常系統設定，切勿允許系統安裝來歷不明手機應用程式。

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編輯：伍鍵文