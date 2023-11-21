【YouTube降速】 使用Firefox瀏覽YouTube網站　疑被Google惡意降速

用YouTube睇片是不少港人現今的娛樂方式之一，但原來要選對瀏覽器才能體驗YouTube的「正常」服務。有外媒爆料指，使用Firefox瀏覽YouTube網頁版，會被降速。

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近日，網民「vk6_」於Reddit討論區發布一則影片並指，使用Firebox瀏覽YouTube網站時，載入時間異常緩慢。從影片可見，頁面在載入期間大多位置都是空白的，亦無影片內容可點選，僅顯示基本的背景元素。

若將Firefox假冒成同屬Google旗下的瀏覽器Chrome，以此欺騙系統，則不會出現相關降速情況，認為是Google故意拖慢「非Google瀏覽器」的YouTube網站載入時間。

就相關降速問題，Google回應外媒《9to5Google》查詢時指，廣告攔截器是導致這類放緩原因。又稱：「安裝了廣告攔截器的使用者，無論使用哪個瀏覽器，都可能會遇到次一等的觀看效果。」

被揭額外多加指令碼 致降速5秒

不過，Google的說法似乎站不住腳。有網民聲稱，即使沒有安裝廣告攔截器，在每一次使用第三方瀏覽器載入YouTube時，都碰到同樣的問題。

為驗證事件是單純的廣告攔截器問題所致，還是Google有意阻攔用家使用第三方瀏覽器，有網民則從YouTube網站的官方程式碼入手。更發現若使用Firefox瀏覽器，程序碼中會額外增加一組顯示為「超時」功能的指令碼，逼使網頁載入速度慢5秒。

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責任編輯：殷凱怡

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