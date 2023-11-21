  • 24°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【YouTube降速】 使用Firefox瀏覽YouTube網站　疑被Google惡意降速

科技 11:56 2023/11/21

分享：

分享：

用YouTube睇片是不少港人現今的娛樂方式之一，但原來要選對瀏覽器才能體驗YouTube的「正常」服務。有外媒爆料指，使用Firefox瀏覽YouTube網頁版，會被降速。

【YouTube更新】YouTube調整廣告指引　放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片

近日，網民「vk6_」於Reddit討論區發布一則影片並指，使用Firebox瀏覽YouTube網站時，載入時間異常緩慢。從影片可見，頁面在載入期間大多位置都是空白的，亦無影片內容可點選，僅顯示基本的背景元素。

若將Firefox假冒成同屬Google旗下的瀏覽器Chrome，以此欺騙系統，則不會出現相關降速情況，認為是Google故意拖慢「非Google瀏覽器」的YouTube網站載入時間。

就相關降速問題，Google回應外媒《9to5Google》查詢時指，廣告攔截器是導致這類放緩原因。又稱：「安裝了廣告攔截器的使用者，無論使用哪個瀏覽器，都可能會遇到次一等的觀看效果。」

被揭額外多加指令碼　致降速5秒

不過，Google的說法似乎站不住腳。有網民聲稱，即使沒有安裝廣告攔截器，在每一次使用第三方瀏覽器載入YouTube時，都碰到同樣的問題。

為驗證事件是單純的廣告攔截器問題所致，還是Google有意阻攔用家使用第三方瀏覽器，有網民則從YouTube網站的官方程式碼入手。更發現若使用Firefox瀏覽器，程序碼中會額外增加一組顯示為「超時」功能的指令碼，逼使網頁載入速度慢5秒。

【Google用戶注意】Google下月起　刪除閒置兩年用戶（附解決方法）

【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI監管】德意法達成共識　同意未來AI監管方向
2023/11/20
【AI監管】德意法達成共識　同意未來AI監管方向
【OpenAI大地震】Sam Altman將加入Microsoft　組新高階AI研究團隊
2023/11/20
【OpenAI大地震】Sam Altman將加入Microsoft　組新高階AI研究團隊
【Apple跪低】Apple iMessage將支援RCS訊息　2024年開始應用
2023/11/20
【Apple跪低】Apple iMessage將支援RCS訊息　2024年開始應用
【大灣區AI】人工智能和機械人技術發展迅速　孫東：香港必須參加這場長跑
今日
【大灣區AI】人工智能和機械人技術發展迅速　孫東：香港必須參加這場長跑

你可能感興趣

【AI監管】德意法達成共識　同意未來AI監管方向
16:15 2023/11/20
【AI監管】德意法達成共識　同意未來AI監管方向
【OpenAI大地震】Sam Altman將加入Microsoft　組新高階AI研究團隊
17:31 2023/11/20
【OpenAI大地震】Sam Altman將加入Microsoft　組新高階AI研究團隊
【Apple跪低】Apple iMessage將支援RCS訊息　2024年開始應用
18:11 2023/11/20
【Apple跪低】Apple iMessage將支援RCS訊息　2024年開始應用
手機Apps 移動裝置 科技產品 網絡熱話 社交平台 FireFox Google YouTube

下一篇文章

【大灣區AI】人工智能和機械人技術發展迅速　孫東：香港必須參加這場長跑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款