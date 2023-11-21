【券商點睇】看好在綫付費率向上趨勢 騰訊音樂盈利預測獲上調

中信證券發表報告稱，看好騰訊音樂（01698）在綫音樂付費率長期提升的趨勢以及在長音頻、TME Live等領域的領先布局。考慮到公司音視頻直播業務調整基本落地、在綫音樂業務有望維繫增長、降本增效戰略持續，上調公司2023至2025年調整後淨利潤預測至61.26億元（人民幣，下同）、67.78億元和76.74億元，之前為59.58億元、65.48億元和71.73億元。

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報告稱，公司當前股價對應2023至2025年調整後市盈率為17倍、15倍和14倍。考慮到當前公司社交娛樂業務面臨下行壓力，給予公司目標估值為2023年調整後市盈率18倍，對應港股目標價為35港元，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛