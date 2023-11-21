【券商點睇】淡季經營保持穩健 中通快遞市佔率加快上升

申萬宏源報告指，中通快遞（02057）第三季收入90.8億元（人民幣，下同），按年增長1.5%；調整後淨利潤3.4億元，按年增長5%。在行業競爭激烈的情況下，公司仍實現利潤穩健增長，業績符合預期。

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報告稱，第三季國內快遞行業競爭激烈，公司單票收入每票1.17元，按年下降13.5%，較上季降幅達0.07元，與行業趨勢基本一致。由於公司持續推進KA客戶戰略，以及輕質件化趨勢，影響單票收入降幅，整體來看公司經營保持穩健。

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該行表示，中通快遞業績會維持全年件量增速 0至4%的指引，綜合旺季經營情況，維持公司全年業務量增速有望接近指引中樞偏上的判斷，在市佔率提升的情況下，單票利潤也有望保持穩定。公司作為加盟快遞領先企業，業績確定性較高，市場份額有望加速擴大，競爭優勢持續顯現，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛