【券商點睇】「上葡京」未來增長潛力大 澳博競爭力逐步恢復

第一上海指出，澳博控股（00880）第三季毛博彩收入按季增長9.3%至61.9億元，恢復至2019年同期的63.9%。貴賓博彩收入、中場博彩收入及角子機博彩收入按季變幅分別為-34.6%、12.5%及18.8%，分別恢復至2019年同期的11.6%，80%，104.4%。第三季總體市場佔有率按季提升0.1個百分點至12.1%。

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報告稱，「上葡京」的市場佔有率約為1.7%，按季增加0.7個百分點。公司在此項目在建一個多用途的場館。考慮到項目的規模、產品的獨特性和更多非博彩配套的推出，預計長遠市場佔有率能提升到4至5%；未來增長潛力巨大。另於10月份：澳博的毛收入較9月增長27%，其中「上葡京」增長55%。

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該行認為，隨着澳門的復甦，相信公司也會受益；同時「上葡京」的爬坡將能提升集團長遠的增長及競爭優勢，繼續看好澳博未來的發展，維持「買入」評級，目標價為3.34元，主要基於新葡京娛樂場、其他自行推廣娛樂場及衛星娛樂場和其他業務的2024年EBITDA估值為7.7倍。

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責任編輯：林衛