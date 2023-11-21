【ChatGPT母企】OpenAI董事會激鬥　一文看清人物關係圖　牽涉多間科網巨企？

▲ 一圖看清OpenAI人事激戰主要人物

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI周末人事大地震，到香港時間星期二，OpenAI原行政總裁Sam Altman、原董事會主席兼總裁Greg Brockman跳槽至主要股東微軟（美：MSFT）。OpenAI員工據報擬「逼宮」趕走Altman和Brockman的董事會成員，要脅考慮跟隨Sam Altman轉投微軟，令手握震撼世界的AI大模型「GPT」的OpenAI，陷入重大危機。

在這場人工智能界的人事糾紛之中，董事會和Sam Altman決裂詳情至今不詳，而在原先6人的OpenAI董事會之中，有3名為公司聯合創辦人，但至今只餘一位留任。換言之，現時主導董事會的成員並非OpenAI創辨團隊成員甚或是公司全職員工。

OpenAI 原董事會6位成員 背景如何？

OpenAI 2015年成立，最初以非牟利方式營運。在此輪「宮鬥劇」之前，OpenAI 董事會共有6名成員，除了Sam Altman之外，成員包括：

Greg Brockman ：原為董事會主席，也是OpenAI的聯合創辦人之一。成立OpenAI前，他曾在支付商Stripe 出任科技總監。Brockman上周辭職，以示不滿解僱Altman的決定，另有3名資深研究員也跟隨他離任。

Ilya Sutskever ：OpenAI首席科學家，也是董事會僅餘的OpenAI聯合創辦人。Sutskever曾共同創辦AI初創DNNResearch，集中於神經網絡開發，其後公司賣盤予Google後，曾加入Google作科學分析員，直至共同創辦OpenAI。雖然他據報是向員工宣布Altman不會回歸公司的董事會成員，但有報道指，他有份參與現任董事會辭職的聯署，詳情可見【下一頁】

Adam D’Angelo ：問答網站Quora 的現任CEO，曾經在Facebook發展初期（2006至08年）出任首席科技總監。他並非OpenAI員工。

Tasha McCauley ：2018年起出任OpenAI 董事會成員，她是美國智庫蘭德公司（Rand Corporation ）兼職高階管理科學家。她並非OpenAI員工。

Helen Toner： 曾在牛津大學AI治理中心工作，並擔任喬治城大學安全與新興技術中心的戰略總監近5年。她並非OpenAI員工。

相關文章：

【ChatGPT母企】OpenAI董事會曾尋求與Anthropic合併 ChatGPT、Claude兩大AI應用聯姻？

【ChatGPT母企】逾700名OpenAI員工聯署要求董事會辭職、否則跳槽微軟 董事會成員Ilya Sutskever亦聯署

【ChatGPT母企】OpenAI臨時CEO：炒Altman過程糟糕 承諾30日内調查事件、改革管理團隊

【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉 Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

編輯：麥德銘