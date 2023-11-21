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【大灣區AI】人工智能和機械人技術發展迅速　孫東：香港必須參加這場長跑

科技 11:17 2023/11/21

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香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東（中）表示，在發展人工智能方面，香港必須跟國家步伐一致。（梁巧恩攝）

香港生產力促進局 (生產力局)再次牽頭舉辦「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2023」，邀請來自學術及業界一眾院士及專家，分享人工智能與機器人最新發展趨勢與機遇、粵港澳大灣區的創科合作。

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東在開幕致詞中表示，人工智能和機械人技術的迅速發展，為世界帶來深刻的變化，影響世界各地每一個行業每一個人。

「實際上從世界趨勢來看，到2030年人工智能的產業市場份額，將會達到兩萬億美元（約15.6萬億港元），而中國佔的份額大概是超過6000億（約4.68萬億港元）。那麼就意味著特區政府一定跟國家的戰略一樣，一定要在這個方面要加速發展。」

他指大家也知道人工智能將會是引領世界創新的潮流。「香港在人工智能方面，包括機器人從產業方面來說，起步算較慢，但是我們的研究做得非常好，我們有世界一流的學者。」他強調香港必須要迎頭趕上，而特區政府定了幾個很重要的發展方向，其中一個方向就是人工智能與數據產業：「這是一個香港不得不參加的長跑，也是一個不能輸的遊戲。」

記者：梁巧恩

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