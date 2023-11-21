英倫銀行行長指 英國現考慮減息為時尚早

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周一（20日）表示，現階段考慮減息為時尚早。他認為未來幾個月或需增加借貸成本的風險仍存在，並且當局仍要做大量工作，讓通脹率回落至2%的目標水平。

英財相承諾低稅環境 刺激經濟增長 【下一頁】

貝利於倫敦就食品價格議題發言期間，指通膨率仍遠高於2%的官方目標，英倫銀行貨幣政策委員會必須警惕，早前食品與能源價格上漲將對物價和薪酬構成的連鎖反應。

他形容食品價格往往對消費者至關重要，並與通脹預期息息相關，因此食品價格演變將對未來薪酬增長帶來重要影響。

英國國家統計局（ONS）上周公布，10月通脹按年升幅回落至4.6%。英倫銀行由2021年12月至今年8月期間連續加息14次，隨著通脹有顯著回落趨勢，外界估計該行或加快減息步伐。

英國10月通脹按年降至4.6% 辛偉誠宣布勝利 【下一頁】

貝利形容上述數據是個好消息，但現在仍未是時候宣布勝利。他強調通脹仍處於過高水平，當局須確保通脹持續降至2%的目標。

他指當前貨幣政策具有限制性，英倫銀行要長期維持較高利率的立場，才能驅逐頑固通脹。他表示立場需持續多長時間，最終取決於即將公布的經濟數據反映的中期整體消費者物價通脹前景。

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責任編輯：鄭錦玲