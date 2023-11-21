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【以巴戰爭】美料人質釋放協議將達成 以軍續攻加沙醫院

環球政治 11:02 2023/11/21

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美國政府周一（20日）表示，相信巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）擄走的人質獲釋協議更接近達成。以色列軍隊同日繼續進攻加沙（Gaza），被指導致當地的印尼醫院（Indonesian Hospital）多人喪生。

美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）被問及，以色列與哈馬斯交換人質協議是否快將達成時，明言相信即將達成但拒絕進一步談論。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）亦透露，協議為目前最接近達成水平。

柯比拒絕談及任何詳情，強調現時需要小心處理，表明即將能夠確保有人質安全獲釋。他指人質安全釋放將需要加沙地區戰事暫停，換取他們安全離開。外媒上周報稱，50名人質估計釋放，雙方將停火3日，讓救援物資進入加沙。

加沙衛生部門周一表示，以軍持續攻擊及包圍印尼醫院，導致最少12人死亡及數十人受傷。院方職員表示，院內病人連同職員共有約700多人。

【以巴戰爭】法國派直升機航母至地中海 醫療援助加沙 【下一頁】

以軍聲稱，醫院內的武裝分子攻擊後軍隊作出回應，強調已採取措施最小化對非戰鬥人員的傷害。醫院職員否認，建築內匿藏任何武裝分子。哈馬斯周一亦聲稱，向以色列城市特拉維夫發射多枚導彈，雙方持續駁火。

哈馬斯控制的加沙政府表示，以巴戰爭至今加沙已有最少1.33萬巴勒斯坦人喪生，包括最少5,600兒童及3,550名女性。

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責任編輯：吳漢培

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